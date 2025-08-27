Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

A. P. K.

Sreda,
27. 8. 2025,
8.41

37 minut

starši rojstvo rojstvo otroka otrok Viktorija Bencik Emeršič Bojan Emeršič

Bojan in Viktorija Emeršič tretjič postala starša

A. P. K.

Bojan in Viktorija Emeršič sta tretjič postala starša.

Bojan in Viktorija Emeršič sta tretjič postala starša.

Igralca Bojan Emeršič in Viktorija Bencik Emeršič sta se pretekli teden po poročanju revije Lady razveselila rojstva tretjega otroka.

Igralski par Bojan Emeršič in Viktorija Bencik Emeršič se je tretjega skupnega otroka razveselil ravno v letu, ko praznujeta 20 let skupne poti. Revija Lady je poročala, da spol in ime novorojenčka ostajata skrivnost.

62-letni Bojan in 40-letna Viktorija, ki bo 41 let praznovala ravno na prvi šolski dan, 1. septembra, imata že dva sinova. Leta 2008 se jima je rodil prvi sin Tibor, leta 2014 pa sta se razveselila še Oskarja. Od letos naprej tako družina Emeršič šteje pet članov.

Sinovoma Bojana in Viktorije Emeršič, Tiborju in Oskarju, se je pridružil še tretji sorojenec oz. sorojenka.

