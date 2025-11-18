Oven

Umik se vam bo zdel najbolj modra poteza. Čeprav bo težko oditi in pustiti ljudi s svojimi mislimi, bo to za vas najboljše. Ne glede na to, kako močno se boste trudili, ne boste ničesar spremenili. Vsak mora do nekaterih zaključkov priti sam. Pomembno bo le, da boste vi naredili vse, kar bo v vaši moči.

Bik

Nekaj se bo za vedno končalo, temu pa bo sledilo obdobje samote, ki ga boste izkoristili za razmišljanje. Marsikaj boste izvedeli o sebi. Veliko od tega vam ne bo všeč, vendar vedite, da imate še vedno čas, da se spremenite. Razmislite, kaj boste delali v bodoče. Bodite manj naivni, ko razmišljate o svojem bodočem partnerju ali partnerki.

Dvojčka

Pred vami je konstruktiven in pester dan, v katerem boste lahko povsem spremenili potek dogodkov, v kolikor boste le dovzetni za spremembe, ki se bodo nakazovale. Nikar si ne zapirajte vrat, saj bi s tem povsem brez potrebe povzročil zastoj. Držite se vsega, kar ste se že doslej naučili na ljubezenskem področju. Varna pot bo danes najboljša.

Rak

Danes ni primeren dan za reševanje težav na čustvenem področju. Utegnete namreč biti sebični, zaradi česar boste zanetili le še večji prepir. Raje stopite korak stran in počakajte, da se situacija malenkost pomiri. Želita iste stvari, razmišljata na podoben način in istočasno sprejemata enake odločitve. Vajin odnos bo zagotovo šel korak naprej.

Lev

Razmišljajte le o tistem, kar si resnično želite imeti v svojem življenju in ne razmišljajte o stvareh, ob katerih se počutite nelagodno. Pozitivne misli bodo sčasoma postale navada, bolj pozitivno pa bo tudi vaše življenje. Zavedajte se, da ste vredni le najboljšega. Samski boste precej pod stresom, vezani nikar ne rešujte vajinih težav drugače kot na štiri oči.

Devica

Zelo boste zadovoljni z nekim denarjem, saj ga boste dobili še več, kot boste pričakovali. Prekinite vse vezi s preteklostjo in zaživite neobremenjeno v prihodnosti. Malce boste razočarani nad neko osebo. Čas se bo za vas ustavil, vi pa boste nekoliko utrujeni in izčrpani od težav. Poskusite kaj novega, presenetite vašega prijatelja z nečim posebnim.

Tehtnica

Neko prijateljstvo se bo danes neugodno končalo, prav gotovo pa bo temu botroval denar. Vaše finančno stanje je že nekaj časa slabše, a naj vas to ne spravi spet v slabo voljo. Vezani ne boste najbolje razpoloženi, kar bo negativno vplivalo na vaše razmerje. Samskim bo ljubezensko življenje naklonjeno.

Škorpijon

Imeli boste možnost videti nekoga, ki ga že dolgo niste. Poslovni stiki vam bodo že danes predstavljali izziv. Pripravite se za jutri in pazite, da se ne boste zamerili osebi, ki ima velik vpliv. Če ste vezani ali zaljubljeni, vas danes čaka hladen tuš. Tudi samski boste pristali na trdnih tleh glede svojih ljubezenskih ciljev.

Strelec

Obkroženi boste z ljubečimi ljudmi, ki vam bodo pripravljeni pomagati. Vezani boste počasi izgubljali navdušenje nad razmerjem, ki ga imate. Vprašajte se, zakaj takšna reakcija. Umik je za vas nekaj povsem običajnega. Samski boste zelo osamljeni, toda predvsem po svoji krivdi. Razmišljali boste o tem, ali ste na pravi poti ali ne.

Kozorog

Dovzetni boste za lepoto in želeli boste biti obkroženi s harmonijo in dobroto. Še posebno danes boste nadvse nežni in sočutni do drugih, želeli boste ugajati vsem ali pa jim boste želeli na nek način pomagati. Nekaj nesebične velikodušnosti in truda za nekoga, ki bo potreboval pomoč, vas bo osrečilo in zadovoljilo.

Vodnar

Samski boste premišljevali o osebi, ki je še niste preboleli. Če ste nedavno nazaj končali odnos in če si o njem še vedno zastavljate določena vprašanja, je čas, da jih razjasnite. Tisti, ki ste v ustaljenem odnosu, danes pričakujte ogromno predanosti in topline. Že misel na partnerja vas bo povsem raznežila.

Ribi

Svoje misli danes zadržite zase. Hrepeneli boste po potovanjih in avanturah. Če že ne morete potovati, se vsaj odpravite na krajši izlet v naravo. Nadihali se boste svežega zraka, kar bo vsekakor pripomoglo jasnejšim mislim. V ospredju bo predvsem ljubezen in romantika. Sprostite se. Če nič drugega, boste vsaj preživeli lep dan.