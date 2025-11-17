Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ka. N.

17. 11. 2025,
13.57

1 ura, 29 minut

nesreča nesreča Aleksander Jevšek

Minister Aleksander Jevšek poškodovan, začasno ga nadomeščata državna sekretarja

Ka. N.

Aleksander Jevšek | Foto STA

Foto: STA

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek (SD) se je med koncem tedna poškodoval in bo do nadaljnjega odsoten z dela, poroča N1.

Na ministrstvu so potrdili, da je šlo za nesrečo pri opravljanju domačih opravil, zaradi katere minister začasno ne bo mogel opravljati svojih nalog. Po neuradnih informacijah naj bi minister padel in se pri tem udaril v glavo.

Do njegove vrnitve bosta vodenje tekočih zadev prevzela državna sekretarja na ministrstvu.

