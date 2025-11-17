Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek (SD) se je med koncem tedna poškodoval in bo do nadaljnjega odsoten z dela, poroča N1.

Na ministrstvu so potrdili, da je šlo za nesrečo pri opravljanju domačih opravil, zaradi katere minister začasno ne bo mogel opravljati svojih nalog. Po neuradnih informacijah naj bi minister padel in se pri tem udaril v glavo.

Do njegove vrnitve bosta vodenje tekočih zadev prevzela državna sekretarja na ministrstvu.