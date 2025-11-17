Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
17. 11. 2025,
9.59

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

nevarnost Slovenske železnice incident vandalizem

Nov resen incident: vlak trčil v nastavljeno kolo in vrtno garnituro

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Slovenske železnice, skala, vandalizem | S Slovenskih železnic so sporočili, da se je zgodil nov primer vandalizma. Zdaj na tem odseku promet že teče ustaljeno. | Foto Slovenske železnice

S Slovenskih železnic so sporočili, da se je zgodil nov primer vandalizma. Zdaj na tem odseku promet že teče ustaljeno.

Foto: Slovenske železnice

Na železnici se je zgodil nov incident, v katerem je potniški vlak na progi med Celjem in Velenjem trčil v kolo in vrtno garnituro, ki so ju neznanci nastavili na progo. Vlak je predmete odbil in vozil dalje, poroča portal N1. V teku je kriminalistična preiskava.

Potniški vlak je na omenjeni progi v kolo in vrtno garnituro trčil okoli 5. ure zjutraj. Predmete, ki jih je nekdo pustil na tirih, je vlak odbil in odpeljal do naslednje postaje v Laškem, še poroča portal.

Proga je bila zaradi incidenta na tem odseku nekaj časa zaprta, potnikom pa so priskrbeli nadomestni prevoz z avtobusi. Pri Slovenskih železnicah so dogodek prijavili policiji, v teku je kriminalistična preiskava.

Spomnimo, to ni prvi primer vandalizma na naših železnicah. Oktobra je pri postajališču Vintgar nekdo namerno poškodoval tirnice, zaradi česar se je iztiril potniški vlak.

Iztirjenje vlaka, Jesenice
Novice Vodstvo SŽ po iztirjenju vlaka: Gre za sabotaže, ki ogrožajo življenja

Pred tem so na postaji Bled Jezero ob poškodovanju kretnice zaposleni preprečili iztirjenje. Na progi na Rakovniku pa je nekdo na tire namerno nastavil skalo. 

Slovenske železnice, skala, vandalizem
Novice Skala, v katero je v Ljubljani trčil vlak, na tire postavljena namerno #foto
Tirnice
Novice Vandalizem na železnici: preprečeno trčenje dveh potniških vlakov pri Bledu

nevarnost Slovenske železnice incident vandalizem
