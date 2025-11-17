Nov resen incident: vlak trčil v nastavljeno kolo in vrtno garnituro

Na železnici se je zgodil nov incident, v katerem je potniški vlak na progi med Celjem in Velenjem trčil v kolo in vrtno garnituro, ki so ju neznanci nastavili na progo. Vlak je predmete odbil in vozil dalje, poroča portal N1. V teku je kriminalistična preiskava.

Potniški vlak je na omenjeni progi v kolo in vrtno garnituro trčil okoli 5. ure zjutraj. Predmete, ki jih je nekdo pustil na tirih, je vlak odbil in odpeljal do naslednje postaje v Laškem, še poroča portal.

Proga je bila zaradi incidenta na tem odseku nekaj časa zaprta, potnikom pa so priskrbeli nadomestni prevoz z avtobusi. Pri Slovenskih železnicah so dogodek prijavili policiji, v teku je kriminalistična preiskava.

Spomnimo, to ni prvi primer vandalizma na naših železnicah. Oktobra je pri postajališču Vintgar nekdo namerno poškodoval tirnice, zaradi česar se je iztiril potniški vlak.

Pred tem so na postaji Bled Jezero ob poškodovanju kretnice zaposleni preprečili iztirjenje. Na progi na Rakovniku pa je nekdo na tire namerno nastavil skalo.