Američani se klanjajo novemu sladkorčku Dončića, to ni uspelo še nikomur! Dallas po drami le do zmage.

V noči na ponedeljek bo v ligi NBA odigranih osem tekem. Luka Dončić bo z Lakersi počival, se je pa njegovo ime vrnilo na uradne lestvice lige NBA, saj je z rednim igranjem v zadnjih tednih le zadostil pogojem. Dončić je tako najboljši strelec sezone, v točkovanju za MVP igralca pa je poskočil na četrto mesto. Vodi njegov prijatelj Nikola Jokić (Denver). V noči na ponedeljek so nekdanji Dončićevi soigralci pri Dallas Mavericksih brez pomoči poškodovanega Anthonyja Davisa po podaljšku strli Portland in končali niz porazov.

Na uradni strani tekmovanja so konec tedna objavili nov vrstni red največjih kandidatov za osvojitev MVP priznanja. Na lestvici Kia MVP Ladder je novinar Shaun Powell na prvo mesto postavil Nikolo Jokića (Denver), ki ga v tej sezoni krasi razkošno povprečje 28,8 točke, 13,1 skoka in 10,9 asistence na srečanje. Nedavno je proti Clippersom dosegel kar 55 točk.

Na drugo mesto je padel branilec lovorike Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), ki kraljuje z branilci naslova, saj je doslej izgubil le eno tekmo, na srečanje pa daje 32,6 točke, čeprav na več kot polovici tekem (7 od 13) zaradi visoke prednosti moštva v zadnji četrtini sploh ni več stopil na parket.

Tretji je Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), s povprečjem 32,6 točke na tekmo drugi strelec lige, ki je v noči na nedeljo priznal premoč Luki Dončiću in Lakersom, takoj za njim pa je slovenski superzvezdnik. Dončić je tako na lestvici kandidatov za MVP priznanje pridobil eno mesto.

Vrhunci Luke Dončića proti Milwaukeeju (41 točk):

Ker je slovenski virtuoz začel igrati redno in je nastopil na vsaj 70 odstotkih vseh tekem, se njegovo ime znova upošteva na lestvicah. Po izjemnem nastopu v Milwaukeeju, na katerem je navdušil z 41 točkami, se je tako spet pojavil na lestvici najboljših strelcev. S povprečjem 34,4 točke zaseda prvo mesto. Hkrati se lahko pohvali z 8,9 skoka in 8,9 asistence na tekmo. Med kandidati za MVP igralca je na peto mesto zdrsnil Victor Wembanyama (San Antonio).

Nov Dončićev mejnik, nove težave Anthonyja Davisa

Dončić še naprej navdušuje in piše zgodovino. Američani so postregli z izjemnim statističnim posladkom, ki služi v čast slovenskemu asu. Ljubljančan je namreč postal prvi košarkar v zgodovini lige NBA, ki je na uvodnih desetih tekmah v sezoni prispeval 344 točk, 89 asistenc in 36 trojk. V zadnjih desetletjih je v ligi NBA igralo nič koliko zvezdnikov, a ni nobenemu uspelo doseči številk, ki v tej sezoni spremljajo motiviranega Jezernika s prepoznavno številko 77.

Luka Doncic in his first 10 games this season:



344 points

89 assists

36 made threes



Američani pa so postregli še z enim podatkom, ki ni preveč všeč navijačem Dallasa. Dončić je namreč v tej sezoni večkrat presegel mejo 40 točk, kot pa so Mavericksi zmagali. Slovencu je to uspelo štirikrat, Dallas pa je do nedeljske tekme zmagal zgolj trikrat.

Ni manjkalo veliko, pa bi Teksašani tudi po tekmi s Portlandom ostali pri zgolj treh zmagah, a so uspeli izsiliti podaljšek, v tem pa goste premagali prišli do zmage s 138:133. Dallas, ki je tako prekinil niz treh porazov, je znova pogrešal pomoč Anthonyja Davisa. Zvezdniški Američan, ki se je februarja iz Los Angelesa preselil v Dallas, v obratno smer pa je krenil Dončić, je zaradi poškodbe leve mečne mišice preskočil že osem tekem.

Dallasov trener Jason Kidd že dolgo ne more računati na pomoč Anthonyja Davisa. Foto: Reuters

Prvi izbor zadnjega nabora Cooper Flagg je ob zmagi 21 točkam dodal osem skokov in pet asistenc, z 21 točkami in sedmimi skoki je srečanje končal P. J. Washington, 20 jih je dodal Daniel Gafford, eno manj pa Klay Thompson. Pri gostih je s 36 točkami končal Shaedon Sharpe.

Večer podaljškov so gledalci spremljali tudi na tekmi med Utah Jazz in Chicago Bulls, Utah je na koncu zmagal s 150:147, prvo ime ob zmagi pa je bil s 47 točkami Lauri Markkanen, dodal je še sedem skokov. Pri Chicagu je Coby White vpisal 27 točk, Josh Giddey pa je dosegel trojni dvojček – 26 točk, 12 skokov, 13 asistenc. Nikola Vučević je za dvojni dvojček dosegel 21 točk in 13 skokov.

Po podaljšku je zmagal tudi Houston, ki je s 117:113 strl odpor Orlando Magic. Voz k zmagi sta vlekla Kevin Durant (35 točk) in Alperen Sengun s 30 točkami, 12 skoki in osmimi asistencami. Na drugi strani je bil z 29 točkami prvi strelec Franz Wagner.

