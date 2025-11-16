Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Nedelja,
16. 11. 2025,
20.08

Osveženo pred

22 minut

Nedelja, 16. 11. 2025, 20.08

22 minut

Vse bližje vrnitev LeBrona Jamesa

Premiki pri LA Lakersih: LeBron James se bo pridružil prvi ekipi

Avtor:
S. K.

LeBron James Los Angeles Lakers | LeBron James se vrača v prvo moštvo LA Lakers. | Foto Guliverimage

LeBron James se vrača v prvo moštvo LA Lakers.

Foto: Guliverimage

Očitno se vendarle približuje trenutek, ko bo košarkarski ekipi Los Angeles Lakersov lahko na pomoč priskočil tudi superveteran LeBron James. Iz ZDA prihajajo novice, da se bo 40-letni zvezdnik v ponedeljek priključil prvi ekipi na treningu. James je zaradi težav z išiasom izpustil prvih 14 tekem sezone, v katerih so Luka Dončić, Austin Reaves in preostali Jezerniki zabeležili deset zmag.

Luka Dončić
Sportal Američani se klanjajo novemu sladkorčku Luke Dončića, to ni uspelo še nikomur!

LeBron James je bil iz podružnične ekipe LA Lakers, ki igra v razvojni ligi G, premeščen nazaj v člansko moštvo in se bo v ponedeljek že udeležil treninga s preostalimi zvezdniki ekipe, na čelu z Luko Dončićem, je danes poročal odlično obveščeni novinar Shams Charania. James se je po težavah z išiasom, zaradi katerih je izpustil uvod v sezono lige NBA, v zadnjih tednih pripravljal v podružnični ekipi South Bay Lakers in v zadnjem času opravil več dni treningov tudi 5 na 5.

Viri so za ESPN povedali, da je na teh "izgledal odlično" in se "dobro gibal", ne skriva pa motivacije, da se čimprej vrne na parket in se pridruži glavni članski ekipi, ki na krilih Luke Dončića in Austina Reavesa blesti in je v uvodnih 14 tekmah sezone zabeležila deset zmag ter zaseda četrto mesto na lestvici zahodne konference.

James bo torej kmalu postal prvi igralec v zgodovini lige NBA, ki bo zaigral v svoji 23. sezoni.

LA Lakers v sredo zjutraj po slovenskem času (4.30) v svoji dvorani Crypto.com gostijo Utah Jazz, naslednjo tekmo pa bodo odigrali šele v ponedeljek, 24. novembra (2.00) na gostovanju v Utahu.

