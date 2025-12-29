Škandalozno in šokantno 2025, žal tudi v svetu športa

Šport nas običajno zabava in poskrbi za pozitivne izbruhe čustev, tako med športniki kot navijači. A so si, žal, v letu 2025 tudi v svetu športa sledile škandalozne, šokantne, neprijetne zgodbe. Slovenija se je zgražala nad odločitvijo Nica Harrisona, ki se je na nespoštljiv način znebil Luke Dončića. Svet smučarskih skokov je pretresla norveška afera s prirejanjem dresov. Padale so hude obtožbe zoper najuspešnejšega slovenskega trenerja juda Marjana Fabjana. Športna prizorišča so številni izkoristili za protest proti Izraelu oziroma v podporo Palestincem, kar bi se na Vuelti lahko končalo tudi tragično.

Nico Harrison se je nespoštljivo odrekel Luki Donćiću

Najprej se vračamo v februar 2025. Mogoče to sicer ne sodi med škandale, a vsaj Slovenci smo način, kako so se Dallas Mavericks oziroma točneje športni direktor Nico Harrison znebili Luke Dončića, dojeli kot nekaj šokantnega, nerazumljivega, škandaloznega. Običajno se v ligi NBA največjih zvezdnikov ne menja med ekipami brez njihove privolitve. Dončić pa o poslu med Dallasom in Los Angeles Lakers ni vedel ničesar. Tudi sam je bil šokiran in prizadet. V Dallasu so sledili tedni protestov proti Harrisonu, ki je zagovarjal svojo odločitev in govoril grdo o kapetanu slovenske košarkarske reprezentance.

Foto: Reuters "Najbolj me boli ta hinavščina. Luka si tega ni zaslužil!" je takrat dejal Lukov oče Saša Dončić. Danes je jasno, da je ravnal napačno. Več mesecev pozneje je izgubil službo, Dallas je med slabšimi ekipami v ligi, Anthony Davis je na izhodnih vratih, novinec Cooper Flagg še ni navdušil. Na drugi strani se je Dončić po začetnem šoku pobral in mu je zdaj jasno, da je bila kupčija zanj celo dobra. Prišel je v tradicionalno šampionsko ekipo, kjer z njim delajo kot s pravim zvezdnikom, kjer ima glavno besedo, pa čeprav je v ekipi še vedno eden največjih košarkarjev vseh časov LeBron James.

Žalosten dan za smučarske skoke

Johann Andre Forfang in Marius Lindvik Foto: Guliverimage

Mesec pozneje se je škandal brez primere zgodil na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu, ki je pošteno zamajal ugled smučarskih skokov. Norvežan Marius Lindvik je bil po posamični tekmi na veliki skakalnici diskvalificiran in je ostal brez srebrne kolajne. Razlog je bila manipulacija z dresom, kar je bila kršitev pravil Mednarodne smučarske zveze. Diskvalificiran je bil tudi njegov rojak Johan Andre Forfang. V javnost so prišli videoposnetki, ki jih je posnel poljski novinar Jakub Balcerski, na katerih je videti, kako norveška ekipa v tajnosti spreminja skakalne drese. "Šokiran sem. To je žalosten dan za smučarske skoke," je v eni prvih izjav dejal direktor tekmovanja Sandro Pertile.

Magnus Brevig Foto: Reuters V petih mesecih so zaslišali 38 prič in preučili 88 dokazov. Skakalca Lindvik in Forfang sta prejela blažji kazni, tri mesece prepovedi in 25 tisoč kron globe (dva tisoč evrov). Višja kazen pa grozi trojici iz štaba norveške ekipe (18-mesečna prepoved dela v skokih): Magnus Brevig (glavni trener), Thomas Lobben in Adrian Livelten. Uporabili so skrito neelastično nit, ki bi povečala togost materiala in s tem omogočala daljše skoke. Posledica škandala so bolje dorečena pravila o opremi za novo tekmovalno zimo in še bolj temeljiti pregledi pred tekmami.

Hude obtožbe na račun Marjana Fabjana

Sredi poletja je Slovenijo pretreslo poročanje o dogajanju v judo klubu Sankaku na Lopati pri Celju. Kot je takrat pisal Dnevnik, je več nekdanjih judoistk policiji podalo prijavo zoper priznanega trenerja Marjana Fabjana. Očitajo mu spolno zlorabo ter fizično in psihično nasilje. Fabjan je najostreje zavrnil obtožbe. "Ni me strah. Starši vedo, kako delajo trenerji v klubu in da pri večini ne gre le za rezultat, ampak tudi za vzgojo. Ta zgodba ne bo zrušila kluba in moje družine," je prepričan Fabjan. V naslednjih dneh je za različne medije pričalo še več neimenovanih športnikov. "Sama sem bila del tega sedem let. Takrat, ko sem začela, kot 13-letnica še nisem dojela, da je kaj narobe, če trener nekoga udari," je dejala ena od njih za Ekipo. Medtem so ga njegove nekdanje šampionske varovanke vzele v bran. Urška Žolnir Jugovar je sporočila, da je bilo sodelovanje s Fabjanom vedno korektno in profesionalno. Ana Velenšek pa je povedala: "Ne znam si predstavljati, kako bi to lahko bilo res. Ja, dejstvo je, da jih je kdaj katera dobila in da se je drl na nas, ampak to ni nič takega. Karkoli drugega pa … Te obtožbe o spolnih napadih – res si ne znam predstavljati, da bi se kdaj koli zgodilo kaj takega, kot mu očitajo."

Marjan Fabjan Foto: www.alesfevzer.com Konec avgusta je Dnevnik poročal, da naj bi Fabjana prijavilo že pet nekdanjih varovank. Sam je še naprej trdil, da gre za zlonamerno podtikanje nekaj zavistnih posameznikov. Judo zveza Slovenije je na decembrskem izrednem občnem zboru potrdila sklep izvršnega odbora zveze, da trenerja Fabjana do končanja postopkov v zvezi z obtožbami spolne zlorabe in različnih oblik nasilja ne vključuje v reprezentančne akcije. Njegov klub se je pritožil, češ da poteka šele predkazenski postopek in da gre za obtožbe, ki so časovno odmaknjene 15 let in več. Sam se je oktobra odločil, da bo do konca preiskave vodenje treningov prepustil drugim trenerjem.

Legendarni Ivo Daneu je moral zapustiti Tivoli

Maja je v hali Tivoli škandal zakuhal Uroš Nikolić, glavni sodnik na drugi tekmi finala druge lige ABA med Ilirijo in Bosno. Zaradi domnevnega ugovarjanja sodnikom je zahteval, da dvorano zapusti legenda svetovne košarke Ivo Daneu. Vsi v dvorani so bili šokirani, tudi Luka Dončić. "Ivo, Ivo!" je odmevalo v Tivoliju, ko je 88-letnik ob ciničnem nasmehu odhajal iz dvorane, kjer je leta 1970 z Jugoslavijo postal svetovni prvak. "Sam sem samo rekel in pokazal, da so bili koraki, kolega, ki je bil z mano, pa je bil še malce bolj živčen in mu je dejal, da je lopov. Potem pa sva morala oba iz dvorane. Nikoli se mi še ni zgodilo kaj takšnega, a nimamo kaj," je v smehu dejal legendarni košarkar. "Žalostno je, da takšno tekmo sodijo takšni sodniki, ki naj bi bili najboljši v regiji, pa si privoščijo take napake. Ne vem, kam potem pelje ta košarka. To je v vsem skupaj najbolj žalostno. Moj pregon iz dvorane tu ni pomemben, pomembne so druge stvari." Vodstvo lige se je pozneje Ivu opravičilo.

Se je pa ta isti sodnik pet mesecev pozneje znašel sredi škandala v domači Srbiji. Nikolić je bil aretiran v obsežni policijski akciji proti tako imenovanemu Vračarskemu klanu. Po navedbah srbskega notranjega ministra Ivice Dačića naj bi bil del organizirane kriminalne skupine. Policisti so mu med hišno preiskavo zasegli več kot 250 tisoč evrov gotovine, zlate palice in luksuzne ročne ure.

Enrique zagrabil za vrat Pedra

Foto: Reuters Po sicer uspešnem prvem razširjenem klubskem svetovnem prvenstvu v nogometu je sredi julija več udeležencem finalne tekme zavrela kri. Chelsea je PSG premagal s 3:0, po zadnjem sodnikovem žvižgu pa je sredi igrišča sledilo obračunavanje med igralci, udeležena sta bila tudi glavna trenerja. Luis Enrique se je sporekel z Joaom Pedrom. Zgrabil ga je za vrat, kar so ujele kamere, nato pa je Brazilec v gneči, ko je z njim obračunal tudi Gianluigi Donnarumma, padel na tla.

Protestniki ogrožali kolesarje na Vuelti

Foto: Guliverimage

Konec poletja je tretja od tritedenskih kolesarskih dirk, španska Vuelta, postala talka politike, česar si kolesarji niso zaslužili. Podporniki Palestine in kritiki izraelske agresije ter ekipe Israel - Premier Tech so dnevno španske ceste izkoriščali za proteste, zaradi česar je moral organizator več etap skrajšati. Kronometer v Valladolidu so denimo s 27 skrajšali na vsega 12 kilometrov. Enajsto etapo so nevtralizirali tri kilometre pred ciljem, saj so se bali vdora protestnikov tik pred ciljno črto. Dan prej so namreč protestniki povzročili padec italijanskega kolesarja Simoneja Petillija. "Kolesarske dirke nimajo nič skupnega s stvarmi, ki se dogajajo drugje. To, da nas spravljate v nevarnost, vam ne bo prav nič pomagalo pri doseganju vašega cilja. Preprosto ne bo pomagalo. Imajo pravico protestirati proti čemurkoli želijo, ampak ogrožanje naše varnosti ni pravi način," je takrat dejal britanski kolesar Tom Pidcock. Pred 17. etapo so sami kolesarji sporočili, da bodo v primeru novih protestov prenehali z dirkanjem.

Politiko so s športom povezale tudi slovenske odbojkarice. Po zadnji tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo se članice slovenske reprezentance niso želele rokovati z Izraelkami. Šlo je za gesto solidarnosti s Palestinci zaradi grozodejstev v Gazi, ki pa je v Sloveniji naletela na mešane odzive. Predvsem na desnem političnem polu je poteza sprožila ogorčenje. Predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret se je od dejanja reprezentantk ogradil: "Bi se morala dekleta, če so o tem razmišljala, prej pogovoriti z nami." Predsednik zagovarja načelo politične nevtralnosti v športu. Pravna mreža za varstvo demokracije je odbojkaricam stopila v bran. Ta je izpostavila dvojna merila športnih zvez. Če so številne zaradi vojaške invazije na Ukrajino iz svojih vrst nemudoma izločile ruske športnike, so pri Izraelu, ki v Gazi po mnenju mnogih izvaja genocid, zadržane. To velja tudi za krovni odbojkarski zvezi, mednarodna zveza FIVB in evropsko zvezo CEV.

Aferi v zakulisju lige NBA

Nekaj manj pozornosti sta bila jeseni v Evropi deležna škandala iz zakulisja lige NBA. Košarkar Los Angeles Clippers Kawhi Leonard, eden največjih zvezdnikov svetovne košarke, je podpisal sponzorsko pogodbo s podjetjem Aspiration, ki je bila vredna kar 48 milijonov dolarjev, a nato zanje ni posnel ene reklame. Dodaten del izplačila naj bi Leonard prejel v obliki delnic iz osebnega portfelja soustanovitelja podjetja Josepha Sanberga. Vodstvo podjetja ni bilo obveščeno o poslih z Leonardom, prav tako dogovor ni bil nikoli predstavljen upravnemu odboru podjetja. Sanberg je nedavno priznal krivdo v 248-milijonski goljufiji zoper vlagatelje, podjetje Aspiration pa je nekaj mesecev pred tem razglasilo stečaj.

Chauncey Billups Foto: Reuters Tik pred začetkom te sezone pa sta bila aretirana branilec ekipe Miami Heat Terry Rozier in trener Portland Trail Blazersov Chauncey Billups. Sta med osumljenci v zvezni preiskavi o športnih stavah in nezakonitem igranju iger na srečo. Dogodka nista povezana. Oba sta bila s strani svojih klubov suspendirana, a krivdo zavračata. Direktor ameriške zvezne policije FBI je skupaj s sodelavci iz drugih policijskih agencij naznanil obtožnice proti 34 osebam zaradi nezakonitih športnih stav v ligi NBA in igranju pokra s pomočjo petih newyorških mafijskih družin.