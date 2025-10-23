Šok v svetu košarke: aretirali sodnika, ki je ponižal legendo Iva Daneua

V Srbiji je izbruhnil velik škandal: znanega košarkarskega sodnika Uroša Nikolića so po zapisih v Telegrafu aretirali v obsežni policijski akciji proti tako imenovanemu Vračarskemu klanu. Po navedbah srbskega notranjega ministra Ivice Dačića naj bi bil Nikolić del organizirane kriminalne skupine, ki se ukvarja s hudimi kaznivimi dejanji. Policisti so mu med hišno preiskavo zasegli več kot 250 tisoč evrov gotovine, zlate palice in luksuzne ročne ure. Prav Nikolić je bil že maja letos v središču škandala, ko je med tekmo med Ilirijo in Bosno v Hali Tivoli izključil legendarnega Iva Daneua, enega največjih simbolov slovenske in jugoslovanske košarke.

Uroš Nikolić je bil eden najbolj cenjenih srbskih sodnikov. Že od leta 2019 je sodil v Evroligi, kjer je delil pravico tudi na dveh zaključnih turnirjih – v letih 2021 in 2024. Zadnjo tekmo je sodil 2. oktobra med Real Madridom in Olympiakosom. A zdaj se njegova kariera podira kot hišica iz kart. Povezan je namreč s kriminalno mrežo.

Sporni incident pred Luko Dončićem

Nikolića slovensko košarkarsko občinstvo zelo dobro pozna. Letos je bil na tapeti na finalni tekmi ABA 2 lige, na kateri je skupaj z drugima srbskima sodnikoma, Urošem Obrkneževićem in Markom Mustapićem, iz dvorane odstranil legendarnega Iva Daneua, legendo slovenske, jugoslovanske in svetovne košarke. Vse to pred očmi Luke Dončića, ki je prav tako bil v dvorani.

Ivo Daneu je moral krivično zapustiti dvorano prav zaradi zloglasnega sodnika Nikolića. Foto: Sportal

Stroka v košarkarskih krogih ga je ostro napadla, takrat pa je Ivo Daneu slovenskim novinarjem dejal: "Sam sem samo rekel in pokazal, da so bili koraki, kolega, ki je bil z mano, pa je bil še malce bolj živčen in mu je dejal, da je lopov. Potem pa sva morala oba iz dvorane. Nikoli se mi še ni zgodilo kaj takšnega, a nimamo kaj." Nato je opozoril na večjo težavo. "Žalostno je, da takšno tekmo sodijo takšni sodniki, ki naj bi bili najboljši v regiji, pa si privoščijo take napake. Ne vem, kam pelje ta košarka. To je v vsem skupaj najbolj žalostno. Moj pregon iz dvorane tu ni pomemben, pomembne so druge stvari."

Zakaj so ga sploh aretirali?

Kot poroča srbski Telegraf, so v veliki mednarodni policijski akciji, izvedeni po nalogu specializiranega tožilstva za organizirani kriminal, Nikolića aretirali zaradi suma, da je član Vračarskega klana, kriminalne skupine, povezane z umori, poskusi umorov in pranjem denarja.

Skupaj z Nikolićem so v Srbiji aretirali še deset oseb, medtem ko so v tujini pridržali tri osumljence, med njimi tudi Marka Đorđevića - Markeđanija, domnevnega novega vodjo nekdanjega Zemunskega klana, ki so ga ujeli v Dubaju.

Po navedbah ministra Ivice Dačića so policisti v Nikolićevem stanovanju odkrili za več kot 250 tisoč evrov gotovine, zlate palice in dragocene ure, pri čemer naj bi bil Nikolić finančna opora vračarski kriminalni združbi, poroča Telegraf.

Skupino naj bi vodil Nikola Vušović oz. Džoni z Vračarja, ki je trenutno zaprt v Nemčiji, povezujejo pa jo z več umori in poskusi umorov v Beogradu, med drugim tudi z likvidacijami Vlade Popovića (2018) in Vladimira Kostića (2020).

Policija je med preiskavo na 22 lokacijah zasegla velike količine denarja, luksuzna vozila, kriptirane telefone in ponarejene dokumente EU. Za vse osumljene so odredili 48-urno pridržanje, po katerem jih bodo zaslišali na srbskem tožilstvu za organizirani kriminal.