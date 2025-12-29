Kitajska je danes v okolici Tajvana začela obsežne vojaške vaje, v okviru katerih bo simulirala zavzetje in blokado ključnih območij samoupravnega otoka, poročajo tuji mediji. Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihove sile v stanju visoke pripravljenosti, navaja britanski BBC.

Predstavnik kitajske vojske Shi Yi je vaje po imenu Justice Mission 2025 (Misija pravičnost 2025), ki potekajo v zraku in na morju, opisal kot opozorilo zunanjemu vmešavanju in separatističnim silam, ki si prizadevajo za neodvisnost Tajvana.

"Ta vaja je resno opozorilo separatističnim silam," je dejal Shi. Dodal je, da gre za legitimen in potreben ukrep za zaščito nacionalne suverenosti in ohranitev nacionalne enotnosti.

Kitajska vojska je za torek napovedala izvedbo vaj s pravim strelivom, in sicer na petih območjih okoli Tajvana. Drugim letalom in plovilom so zato svetovali, naj se tem območjem izogibajo.

Tajvan ostro obsodil aktivnosti kitajske vojske

Tajvanske oblasti so aktivnosti kitajske vojske ostro obsodile. "Kitajska dejanja ne le brutalno spodkopavajo obstoječo varnost in stabilnost Tajvanske ožine in indo-pacifiške regije, ampak predstavljajo tudi odkrit izziv mednarodnemu pravu in mednarodnemu redu," so sporočili z urada tajvanskega predsednika.

Kitajska je vojaške vaje v okolici Tajvana sprožila le nekaj dni potem, ko so ZDA napovedale, da bodo Tajvanu prodale orožje v vrednosti nekaj več kot 11 milijard dolarjev (okoli 9,4 milijarde evrov).

V odzivu na napoved prodaje orožja je sicer Peking Washington pozval, naj upošteva načelo ene Kitajske in naj nemudoma preneha oboroževati otok. Tega namreč Kitajska dojema kot del svojega ozemlja in je v okviru politike ene Kitajske že večkrat napovedala prevzem nadzora nad njim, po potrebi tudi s silo.