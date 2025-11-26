Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sreda, 26. 11. 2025, 8.29

17 minut

Kitajska svari: Zatrli bomo vsako vmešavanje

Kitajska vojska, kitajski vojaki | Samo prebivalci Tajvana lahko odločajo o svoji prihodnosti, je opozorila otoška vlada in zavrnila trditve Pekinga o suverenosti. | Foto Guliverimage

Samo prebivalci Tajvana lahko odločajo o svoji prihodnosti, je opozorila otoška vlada in zavrnila trditve Pekinga o suverenosti.

Foto: Guliverimage

Kitajska je danes opozorila, da bo zatrla vse tuje poskuse vmešavanja v Tajvan, po tem ko je Japonska napovedala načrte za namestitev raket na otoku blizu Tajvana. Demokratično vodeni Tajvan pa opozarja, da o svoji prihodnosti lahko odločajo samo prebivalci Tajvana, in zavrača trditve Pekinga o suverenosti.

"Imamo močno voljo, močno odločnost in močno sposobnost, da branimo svojo nacionalno suverenost in ozemeljsko celovitost," je na redni tiskovni konferenci dejal Peng Qingen, tiskovni predstavnik kitajskega urada za zadeve Tajvana, ko so ga vprašali o načrtih Japonske. "Zatrli bomo vsako tuje vmešavanje," je še dejal.

Peking ima Tajvan za svoje ozemlje in ni izključil uporabe sile za nadzor nad njim. Vlada otoka pa trditve Pekinga zavrača. "Japonska namestitev ofenzivnega orožja na območjih, ki mejijo na kitajsko ozemlje Tajvan, je izjemno nevarna, saj namerno ustvarja regionalne napetosti in izziva vojaški konflikt," je še dejal Peng.

Dodatni obrambni izdatki Tajvana 

Tajvan bo uvedel dodatni obrambni proračun v višini 40 milijard dolarjev (34,5 milijarde evrov), še poroča Washington Post. S tem želi predsednik Lai Ching Te poudariti svojo odločenost, da se Tajvan brani.

"S tem obsežnim paketom ne bomo le financirali pomembnih nakupov novega orožja iz Združenih držav Amerike, temveč bomo tudi znatno okrepili asimetrične zmogljivosti Tajvana. Namen tega je okrepiti odvračilni učinek z uvedbo večjih stroškov in negotovosti v odločanje Pekinga o uporabi sile," je še dejal predsednik Tajvana.

Guangdong obala tovorne ladje
Novice Kitajci osupnili Zahod: veliki načrt za napad na Tajvan?
Bojno letalo F-16
Novice ZDA odobrile prodajo lovskih letal Tajvanu
Donald Trump
Novice Trump: Ši se zaveda posledic morebitnega napada na Tajvan

