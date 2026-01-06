Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
6. 1. 2026,
7.30

Torek, 6. 1. 2026, 7.30

1 ura, 29 minut

Močan potres stresel zahodno Japonsko #video

Na. R.

Zahodno japonsko regijo Čugoku je zjutraj stresel močan potres z magnitudo 6,2. Sledila mu je vrsta močnih popotresnih sunkov, so sporočili iz Japonske meteorološke agencije.

Epicenter prvega potresa je bil v vzhodni prefekturi Šimane, so še navedli v agenciji, nevarnosti cunamija pa ni.

Zaustavljen je železniški promet, je sporočil upravljavec železnice West Japan Railway. 

Iz podjetja Chugoku Electric Power, ki upravlja jedrsko elektrarno Šimane, od epicentra oddaljeno približno 32 kilometrov, so poročili, da delovanje v bloku št. 2 poteka normalno. Drugi blok elektrarne so znova zagnali decembra 2024, po tem ko so v nesreči v Fukušimi marca 2011 zaprli vse japonske jedrske elektrarne.

