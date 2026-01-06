Torek, 6. 1. 2026, 7.30
1 ura, 29 minut
Močan potres stresel zahodno Japonsko #video
Zahodno japonsko regijo Čugoku je zjutraj stresel močan potres z magnitudo 6,2. Sledila mu je vrsta močnih popotresnih sunkov, so sporočili iz Japonske meteorološke agencije.
Epicenter prvega potresa je bil v vzhodni prefekturi Šimane, so še navedli v agenciji, nevarnosti cunamija pa ni.
Here’s a clip from a Shimane, #Japan Livecam moments ago as a 6.2M #Earthquake struck in the area. pic.twitter.com/3blyVAoACH— LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 6, 2026
Zaustavljen je železniški promet, je sporočil upravljavec železnice West Japan Railway.
Moment 6.2 magnitude earthquake felt in Japan. https://t.co/EemJn6Tg6N pic.twitter.com/2PfksGIEus— Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2026
Iz podjetja Chugoku Electric Power, ki upravlja jedrsko elektrarno Šimane, od epicentra oddaljeno približno 32 kilometrov, so poročili, da delovanje v bloku št. 2 poteka normalno. Drugi blok elektrarne so znova zagnali decembra 2024, po tem ko so v nesreči v Fukušimi marca 2011 zaprli vse japonske jedrske elektrarne.