Močan potres stresel zahodno Japonsko #video

Zahodno japonsko regijo Čugoku je zjutraj stresel močan potres z magnitudo 6,2. Sledila mu je vrsta močnih popotresnih sunkov, so sporočili iz Japonske meteorološke agencije.

Epicenter prvega potresa je bil v vzhodni prefekturi Šimane, so še navedli v agenciji, nevarnosti cunamija pa ni.

Here’s a clip from a Shimane, #Japan Livecam moments ago as a 6.2M #Earthquake struck in the area. pic.twitter.com/3blyVAoACH — LiveCamChaser (@LiveCamChaser) January 6, 2026

Zaustavljen je železniški promet, je sporočil upravljavec železnice West Japan Railway.

Iz podjetja Chugoku Electric Power, ki upravlja jedrsko elektrarno Šimane, od epicentra oddaljeno približno 32 kilometrov, so poročili, da delovanje v bloku št. 2 poteka normalno. Drugi blok elektrarne so znova zagnali decembra 2024, po tem ko so v nesreči v Fukušimi marca 2011 zaprli vse japonske jedrske elektrarne.