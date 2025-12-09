Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Torek,
9. 12. 2025,
9.01

Torek, 9. 12. 2025, 9.01

39 minut

V močnem potresu na Japonskem ranjenih 30 ljudi #video

Na. R.

V potresu z magnitudo 7,5, ki je v ponedeljek stresel severno obalo Japonske, je bilo poškodovanih najmanj 30 ljudi, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Več tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike, poškodovane so tudi številne ceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah japonske premierke Sanae Takaiči je bilo v potresu ob obali japonske prefekture Aomori ranjenih najmanj 30 ljudi.

Zaradi opozorila pred cunamijem so pristojne oblasti okoli 30 tisoč ljudem priporočile, da se evakuirajo na varno.

Meteorološka agencija je opozorila, da bi v prihodnjih dneh lahko sledili podobno močni ali celo močnejši potresi, še poroča STA.

Kako so se tresla tla na Japonskem #video
