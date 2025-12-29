Nekdanji svetovni prvak v težki boksarski kategoriji Anthony Joshua se je poškodoval v prometni nesreči, v kateri sta umrli dve osebi.

Na spletu so krožile slike, na katerih je bil Joshua, britanski državljan nigerijskega porekla, brez majice, obkrožen s predmeti, ki so bili videti kot razbitine okenskega stekla na sedežih okoli njega.

Joshua je bil na družinskih počitnicah

Njegov promotor Eddie Hearn je za Daily Mail Sport povedal, da je bil na družinskih počitnicah in da se je "zbudil ob novici o tem incidentu".

"Poskušamo stopiti v stik z Anthonyjem in medtem ne želimo ugibati o tem, kako je, a na srečo se zdi, da je v redu, glede na to, kar sem videl na slikah," je dejal.

Videoposnetek dogodka - Joshua izstopa iz vozila, ki je bilo udeleženo v nesreči:

— Esen (@SemiNigerian) December 29, 2025

Časopis Punch je poročal, da se je nesreča zgodila na avtocesti Lagos - Ibadan, ko je avtomobil, v katerem se je peljal, trčil v tovornjak. Policijski vir je za AFP potrdil, da je bil Joshua vpleten v nesrečo.

Sedenje na zadnjem sedežu mu je najverjetneje rešilo življenje

Priča nesreče je povedala, da je Joshua potoval v konvoju dveh vozil in da je sedel za svojim voznikom. "Sopotnik poleg voznika in oseba poleg Joshue sta umrla na kraju samem," je za Punch news povedal Adeniyi Orojo.

Anthony Joshua je pred dnevi v zelo odmevnem dvoboju prepričljivo premagal vplivneža z YouTuba Jaka Paula. Foto: Reuters

V začetku tega meseca je Joshua v dvoboju, ki ga je podpiral Netflix, v Miamiju nokavtiral YouTuberja, ki je postal boksar, Jaka Paula.

Naslednje leto se bo nekdanji olimpijski prvak Joshua pomeril s svojim rojakom in nekdanjim svetovnim prvakom Tysonom Furyjem. Joshuov zadnji dvoboj pred dvobojem s Paulom je bil septembra lani, ko je v peti rundi izgubil proti rojaku Danielu Duboisu.