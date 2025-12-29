Mesta odpovedujejo silvestrovanja – tudi mesto, kamor gredo za novo leto številni Slovenci

Medtem ko se svet pripravlja na pozdrav leta 2026, so se številna mesta po svetu odločila odpovedati ali precej spremeniti svoja tradicionalna silvestrska praznovanja. Razlogi? Od varnostnih groženj in tveganja prenatrpanosti do izkazovanja spoštovanja žrtvam nedavnih tragedij.

Čeprav je silvestrovo sinonim za velika praznovanja in ognjemete, se oblasti zavedajo tudi povečanega tveganja kriminala. FBI je na primer nedavno preprečil načrtovani bombni napad v Los Angelesu, turške oblasti pa so med praznikom aretirale 115 ljudi, osumljenih načrtovanja terorističnih napadov, povezanih z Islamsko državo.

Bali

Mestna uprava Denpasarja na Baliju je odpovedala silvestrski ognjemet in koncert za dobrodošlico letu 2026. Odločitev je bila sprejeta iz spoštovanja do žrtev nedavnih naravnih nesreč, ki so prizadele državo. Vseeno je za silvestrski večer napovedanih več kulturnih dogodkov.

Beograd

Tudi nekatera silvestrska praznovanja v Beogradu so odpovedana, prav tako srbsko novo leto 14. januarja. Župan Aleksandar Šapić je povedal, da so se v prejšnjih letih na novoletnih zabavah po mestu dogajali poskusi preboja varnostnih ovir in spopadi z obiskovalci. Pretežno so bila ogrožena dekleta, stara od 13 do 15 let.

Hongkong

Hongkonška vlada je odpovedala tradicionalni silvestrski ognjemet. Namesto tega bo potekal alternativni dogodek z odštevanjem, ki je namenjen "prenosu pozitivne energije, skrbi in blagoslova miru tako lokalnemu prebivalstvu kot obiskovalcem". Čeprav uradnega razloga niso navedli, so lokalni mediji ugibali, da je odločitev povezana z nedavnim katastrofalnim požarom v Tai Pou, v katerem je umrlo najmanj 160 ljudi.

Džakarta

Oblasti v Džakarti so potrdile odpoved novoletnega ognjemeta. Guverner Pramono Anung Wibowo je povedal, da je bila odločitev sprejeta, da bi pokazali sočutje do "naših bratov in sester na Sumatri", otoku, ki ga je nedavno prizadel potres z magnitudo 6,6. Napovedal je, da bodo nekatera praznovanja še vedno potekala, vendar bodo skromna.

Monako

Monako je uvedel stroge ukrepe glede uporabe pirotehnike. Od poldneva 31. decembra 2025 do poldneva 11. januarja 2026 bo veljala popolna prepoved uporabe ognjemetov in pirotehničnih izdelkov. Odločitev je bila sprejeta zaradi skrbi za javno varnost in nevarnosti požara.

Pariz

Odpovedan je tudi silvestrski koncert na Elizejskih poljanah. Pariška policija je župana prosila, naj ga odpove zaradi varnostnih razlogov, predvsem zaradi zmanjšanja tveganja stampedov in izgredov. Ognjemet bo medtem potekal po načrtih.

Sydney

Silvestrski ognjemet na znameniti plaži Bondi v Sydneyju je bil odpovedan po nedavnem množičnem streljanju. Pričakovali so, da bo dogodek privabil okoli 15 tisoč ljudi. Svet Waverleyja je odpoved potrdil v izjavi: "Zaradi trenutnih razmer na terenu se je svet Waverleyja odločil odpovedati silvestrski dogodek na plaži Bondi." Organizator dogodka je dodal, da je bila odločitev sprejeta, da bi se osredotočili na izkazovanje "sočutja in skrbi za judovsko skupnost v Sydneyju".

Tokio

Tradicionalno odštevanje pred postajo Shibuya v Tokiu je letos odpovedano. Župan Ken Hasebe je izrazil zaskrbljenost glede varnosti zaradi velikih množic, ki se zbirajo na tem območju, pa tudi zaradi morebitnih posledic pitja alkohola na javnih mestih.