Tudi letos se v več krajih po Sloveniji obetajo silvestrovanja na prostem z živo glasbo

Ljubljana silvestrovanje | Ljubljano bo v primeru lepega vremena razsvetlil petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu. | Foto STA/Nebojša Tejić

Ljubljano bo v primeru lepega vremena razsvetlil petminutni ognjemet z Ljubljanskega gradu.

Foto: STA/Nebojša Tejić

Ob vstopu v novo leto v številnih večjih mestih in krajih po Sloveniji pripravljajo silvestrovanja na prostem z živo glasbo. Tudi letos se bodo ognjemetom odpovedali v večini občin, kjer organizirajo silvestrovanje na prostem. Med njimi pa ni Ljubljane, kjer se obeta petminutni ognjemet.

V Ljubljani tudi letos pripravljajo več silvestrovanj na prostem, ki bodo z edinstvenim glasbenim značajem in vzdušjem zadovoljila različne okuse. Na Kongresnem trgu bodo zbrane zabavali Miki Vlahovič & The Band, Vlado Kreslin in Učiteljice, na Mestnem trgu bo nastopil Big Band Krško z Alenko Godec. Na Pogačarjevem trgu bo nastopil Vili Resnik, na Trgu francoske revolucije pa skupine The Canyon Observer, Niet in IDEM.

Če bo megla, bo nad Ljubljano zvočni ognjemet

Ob polnoči bo v primeru jasnega vremena nebo nad Ljubljano razsvetlil ognjemet z Ljubljanskega gradu. Če bo megla, povečana oblačnost ali močan veter, bo ognjemet zvočni, z nizko letečimi raketami, pojasnjujejo na občini.

Praznično vzdušje tudi v Mariboru in Celju ter na Ptuju

V štajerski prestolnici bo veselo na Trgu Leona Štuklja, kjer bo DJ ogreval vzdušje in pripravil teren za nepozaben večer. Za odlično zabavo bodo nato poskrbeli energični Karneval band in Domen Kumer.

V Celju pa bosta zbrane na Krekovem trgu zabavala Vzrock in DJ Kuky. Na ptujskem Mestnem trgu bo zbrane zabavala skupina Bomb Shell.

Dan D bo svoj zadnji koncert odigral "doma"

Murska Sobota bo v novo leto množično stopila na Trgu zmage, kjer pripravljajo silvestrovanje z ansamblom Zlata žila in DJ Harijem. V Lendavi bo za zabavo na osrednjem prizorišču ob letnem odru gledališke in koncertne dvorane poskrbela skupina Skok, v Ljutomeru pa bodo v leto 2026 vstopili v družbi Fštimanih muzikantov.

V Velenju bo tradicionalno silvestrovanje na Titovem trgu odmevalo v zvokih ansambla Polkaholiki, v Slovenj Gradcu pa bodo silvestrovali z glasbeno skupino One plan.

Novomeščane bo v leto 2026 pospremila legendarna novomeška skupina Dan D, za katero bo to zadnji koncert sploh. Vzdušje bo začela ogrevati mlada novomeška skupina Plateau. V Krškem bo na Trgu Marije Gubca zbrane zabavala Nuša Derenda z bendom.

Kdo bo nastopil na Primorskem, na Gorenjskem in drugod?

Veselo bo tudi na Primorskem. V Kopru bodo v novo leto v Taverni vstopili s skupino Šank Rock, Pirančane bo na Tartinijevem trgu zabaval Petar Grašo s spremljevalno zasedbo Tequila Band. V Novi Gorici bodo v novo leto skočili z Mambo Kingsi.

Zabavna in glasbeno obarvana silvestrovanja prirejajo tudi drugod po Sloveniji. V Kamniku bodo silvestrovali skupaj s Pajdaši, na Bledu bodo nastopili Calypso, v Kočevju pa bo za zabavo poskrbela skupina Lisjaki.

Za silvestrsko veselje v Kranju bo poskrbel Miran Rudan z zasedbo Indesign, Kranjsko Goro pa bo v leto 2026 popeljal Ansambel Saša Avsenika. V Domžalah bo medtem pod šotorom nastopila glasbena skupina Zvita Feltna, v Ajdovščini pa bodo nastopili Kingstoni in DJ Chumma.

V številnih mestih bodo sicer najprej v novo leto z otroškim silvestrovanjem vstopili otroci.

