Ljubljanski mestni svetniki so danes sprejeli spremembe odloka, po katerih bo v stanovanjskih soseskah uvedeno plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Opozicijski svetniki so obravnavi nasprotovali, sploh pred za 20. maj napovedanim zborom občanov v Štepanjskem naselju, kjer je sodišče takšen režim začasno ustavilo.

Spremenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju – kjer je sicer Iniciativi Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspelo s tožbo začasno zaustaviti – ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.

Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov, prav tako so bili proti predlaganim spremembam.