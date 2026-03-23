Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Ponedeljek,
23. 3. 2026,
20.37

Osveženo pred

2 uri, 16 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
parkiranje Ljubljana MOL Zoran Janković

Ponedeljek, 23. 3. 2026, 20.37

2 uri, 16 minut

Ljubljanski mestni svet potrdil novo ureditev parkiranja v stanovanjskih soseskah

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Parkiranje Ljubljana, parkirišče | Fotografija je simbolična. | Foto STA

Fotografija je simbolična.

Foto: STA

Ljubljanski mestni svetniki so danes sprejeli spremembe odloka, po katerih bo v stanovanjskih soseskah uvedeno plačljivo parkiranje na javnih površinah z dovolilnicami za stanovalce. Opozicijski svetniki so obravnavi nasprotovali, sploh pred za 20. maj napovedanim zborom občanov v Štepanjskem naselju, kjer je sodišče takšen režim začasno ustavilo.

Spremenjeni odlok o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana med drugim predvideva, da bo parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah plačljivo po cenah, določenih za cono 3, torej 70 centov na uro podnevi in dva evra ponoči.

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico

Stanovalci bodo lahko osebne avtomobile parkirali s parkirno dovolilnico. Praviloma bo izdana ena na stanovanje, veljala bo 365 dni od začetka veljavnosti, stala pa bo 60 evrov. Če je v soseski dovolj parkirnih mest, se bo lahko na stanovanje izdala tudi druga in tretja dovolilnica, ki bosta stali 120 in 240 evrov.

Občina je po uvedbi prometnega režima v Štepanjskem naselju – kjer je sicer Iniciativi Štepanjsko naselje tovrstne spremembe uspelo s tožbo začasno zaustaviti – ugotovila, da gre za specifična območja, ki zahtevajo posebno obravnavo.

Obravnavi predloga sprememb odloka po hitrem postopku, in to v času pred zborom občanov v Štepanjskem naselju, ki je predviden za 20. maj, so nasprotovali svetniki iz Vesne, Levice, NSi in svetniškega kluba samostojnih svetnikov, prav tako so bili proti predlaganim spremembam.

parkiranje Ljubljana MOL Zoran Janković
Ekskluzivna ponudba

Modri Fon marca

E-oskrba

