Avtorji:
K. M., STA

Torek,
10. 3. 2026,
15.48

Osveženo pred

45 minut

parkirišče Štepanjsko naselje Zoran Janković

Torek, 10. 3. 2026, 15.48

45 minut

Janković za 20. maj sklical zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki

Avtorji:
K. M., STA

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković | Župan Zoran Janković je že prejšnji teden napovedal, da namerava zbor občanov sklicati aprila ali maja, s čimer pa se ne strinjajo v Iniciativi za Štepanjsko naselje. | Foto Bojan Puhek

Župan Zoran Janković je že prejšnji teden napovedal, da namerava zbor občanov sklicati aprila ali maja, s čimer pa se ne strinjajo v Iniciativi za Štepanjsko naselje.

Foto: Bojan Puhek

Ljubljanski župan Zoran Janković je za 20. maj sklical zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju. Takrat bo povedal, kaj bo narejeno, kaj je mogoče in kaj ni, je napovedal danes. Ponovil je, da se urejanja prometnih razmer v naselju do odločitve sodišča o ugovoru občine na začasno odredbo ne bodo dotikali.

Janković je na redni tedenski novinarski konferenci poudaril, da trenutno čakajo odločitev sodišča. "Želim si, da sodišče čim prej odloči," je povedal. Dodal je, da tudi če bo sodišče odločilo, da zemljišča pripadajo stanovanjskim stavbam, nihče nima pravice parkirati na zelenici. "Kdor misli, da bomo zelenico asfaltirali za avtomobile, se zelo moti," je dejal.

Zaradi napačnega parkiranja odpeljali 91 avtomobilov 

Dokler so imeli možnost, so po njegovih besedah zaradi napačnega parkiranja odpeljali 91 avtomobilov. "Začelo se je s po šestimi na dan, v celotnem zadnjem tednu pa so redarji odpeljali samo en avto. Se pravi, da se je vzpostavil red," meni.

Župan je že prejšnji teden napovedal, da namerava zbor občanov sklicati aprila ali maja, s čimer pa se ne strinjajo v Iniciativi za Štepanjsko naselje. V dopisu, ki so ga v petek poslali na občino, so zato zapisali, da takšnemu odlaganju županovega soočenja z volivci ostro nasprotujejo. Vztrajajo, da bi ga morali organizirati do konca marca. Če bo ostalo pri trenutni časovnici, pa napovedujejo stopnjevanje pritiska na mestno oblast, je predstavnik iniciative Klemen Fajs zapisal v dopisu.

Janković stopnjevanje pritiska označil kot grožnjo 

Janković je napovedano stopnjevanje pritiska na mestno oblast danes označil kot grožnjo. "Nikomur ne dovolim, da mi grozi. Ostalo bo, kot je, moje kolege pa naj pusti na miru," je dejal. Po njegovih besedah je datum določen zakonito, saj zakon določa le, v kolikšnem času mora sklicati zbor občanov, natančen datum pa da je njegova odločitev.

Sklepa, ki ju je sprejela iniciativa, to je, da naj Mestna občina Ljubljana (Mol) nemudoma povrne vse izrečene in plačane globe ter da naj se z lastniki zasebnih parkirišč ob naselju in v njegovi bližini (Mercator, Lidl, Spar, Hermes ...) dogovori o uvedbi nočnega parkiranja za prebivalce, je župan medtem označil za smešna in nerealna. "Mol naj se dogovori za parkirišče čez noč, potem pa vi ne boste tega spoštovali in bo Mol odgovarjal. To naj se sami dogovorijo. Kdo jim brani?" je povedal.

Ponovil je, da prejemajo tudi klice in nasprotne dopise, ki hvalijo ureditev, ki jo je uvedla občina. Vztrajal je, da se je število vozil od takrat zmanjšalo za 25 odstotkov, ker dnevnih migrantov ni bilo več. Zdaj pa sta tam znova kaos in nered, je sklenil.

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja v povezavi s problematiko parkiranja, Zoran Janković
parkirišče Štepanjsko naselje Zoran Janković
