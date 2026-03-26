Avtorji:
D.K., STA

Četrtek,
26. 3. 2026,
10.20

Hekerji naj bi ukradli občutljive podatke o ljubljanski toplarni

Toplarna Ljubljana. | Foto Bojan Puhek

Hekerji naj bi ukradli občutljive podatke o Termoelektrarni in toplarni Ljubljana (Te-TOL), ki so zdaj naprodaj na temnem spletu, poroča Delo. V lastniku Te-TOL, Energetiki Ljubljana, so se že obrnili na pristojne institucije, zatrjujejo pa, da ni prišlo do odtujitve občutljivih podatkov in da njihove storitve potekajo nemoteno.

Časnik Delo poroča, da na družbenih omrežjih kroži objava o zlorabi varnosti podatkov v Energetiki Ljubljana, pri kateri naj bi bilo razkritih za dva terabajta občutljivih datotek o Te-TOL.

Neznani storilci podatke, vključno s tehničnimi risbami in inženirskimi potrdili iz obdobja 2018–2026, zdaj prodajajo na t. i. črnem spletu (dark web), zanje pa zahtevajo kupnino treh bitocoinov. En bitcoin sicer trenutno stane 60.607,81 evra.

V Energetiki Ljubljana so že potrdili, da so v ponedeljek zaznali "spletno objavo, v kateri neznani akter navaja domnevno razkritje podatkov v povezavi z odkupnino".

Te-TOL: Storitev poteka nemoteno

Po dosedanjih preverjanjih ne gre ne za napad z izsiljevalsko programsko opremo ne za vdor v njihov informacijski sistem, so zapisali v objavi na svoji spletni strani in dodali, da dogodek nima vpliva na zagotavljanje njihovih storitev, tako da te potekajo nemoteno.

Glede ukrepov se že usklajujejo z nacionalnim odzivnim centrom SI-CERT, povezali so se tudi s kriminalistično policijo. "Preiskava poteka, na podlagi dosedanjih ugotovitev pa lahko potrdimo, da ni prišlo do odtujitve občutljivih podatkov ali podatkov strank in dobaviteljev," so sklenili.

Medtem strokovnjaki za kibernetsko varnost, ki jih povzema Delo, opozarjajo, da bi bili lahko podatki, ki so "izjemno občutljivi", uporabljeni za sabotažo, industrijsko vohunjenje in podobno.

