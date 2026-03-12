Ljubljanski mestni svetniki bodo na marčni seji odločali o predlaganih spremembah pravil parkiranja in uporabe nekaterih parkirnih površin v mestu, čemur ostro nasprotujejo v Iniciativi za Štepanjsko naselje. Kot opozarjajo, predlogi ne rešujejo ničesar, župana pa pozivajo k dialogu in iskanju izvedljivih rešitev.

Občinski oddelek za gospodarske dejavnosti in promet s predlogom sprememb odloka, za katerega predlaga, da se sprejme po hitrem postopku, predlaga uvedbo posebnega parkirnega režima v soseskah. Parkiranje na javnih parkirnih površinah, ki jih bo določil pristojni organ, bi bilo plačljivo po cenah, določenih za cono 3. To pomeni 70 centov na uro podnevi in dva evra na uro ponoči.

Stanovalci bi lahko parkirali osebne avtomobile s parkirno dovolilnico, ki bi veljala 365 dni od začetka veljavnosti. Za kršitve določb bi bila predvidena globa v višini 40 evrov.

Foto: Bojan Puhek

Upravičenci za pridobitev dovolilnice bi bili stanovalci soseske, ki imajo tam stalno ali začasno prebivališče. Dokazati bi morali, da niso dobili parkirnega mesta na območju soseske po določbah predpisa, ki ureja ugotavljanje pripadajočega zemljišča, in da niso lastniki garaže ali parkirnega mesta na območju soseske.

Posamezni stanovanjski enoti bi pripadala ena parkirna dovolilnica, dodatni dve bi lahko pristojni izdali, če bi bilo v soseskah dovolj prostih parkirnih mest.

Mesta, namenjena polnjenju električnih vozil, bi bila namenjena izključno polnjenju. Po koncu bi moral voznik vozilo umakniti, sicer bi mu grozila globa v višini 80 evrov.

Iniciativa: Izzivajo zaostrovanje razmer

V Iniciativi za Štepanjsko naselje, kjer se soočajo s hudim pomanjkanjem parkirnih mest, nasprotujejo predlogu sprememb odloka. Kot je v današnji izjavi za javnost pojasnil član iniciative Klemen Fajs, bi se s takšnim odlokom parkirna situacija v naselju še zaostrila.

"Mestni svet in župan nameravata kaznovati vse, ki so nepokorni in si drznejo oporekati njegovemu parkirnemu režimu," je poudaril. Po njegovih besedah namerava tistim, ki so rešili parkirno situacijo, v teoriji odvzeti možnost, da kandidirajo za prvo dovolilnico.

"V primeru Štepanjskega naselja to v praksi pomeni, da je na primer na Nusdorferjevi ulici več kot 400 stanovanjskih enot v sodnem postopku dobilo 70 parkirišč. Vsi ti ljudje po tem novem odloku ne bi bili upravičeni do prve parkirne dovolilnice in bi bili obsojeni na to, da poskušajo 400 vozil parkirati na 70 parkirnih mest, kar je misija nemogoče," je izpostavil.

Foto: STA

"Namesto da bi župan delal za prebivalce, kot šerif vodi boj proti svojim prebivalcem, pri čemer ga podpirata glasovalna stroja Svobode in SD," je bil kritičen do svetnikov mestne koalicije. Te je pozval, naj se distancirajo od županovih "avtokratskih potez" in prisluhnejo ljudem, ki so jih izvolili.

Tudi drugi član iniciative, Borut Hočevar, je bil kritičen do predloga sprememb občinskega odloka. "Sprememba je nepremišljena in slaba, ne samo za prebivalce Štepanjskega naselja, tudi v drugih naseljih bo imela podobne učinke," je opozoril. V iniciativi po njegovih besedah predlog razumejo kot še en znak, da je nujen dialog med občino in občani. "Župan Zoran Janković se mora usesti s Klemnom Fajsom ter skupaj iskati najboljše in izvedljive rešitve – usesti pa se mora čim prej," je pozval Hočevar.

Intervencijske poti niso zasedene

Zavrnil je navedbe, ki so se pojavile v javnosti, da v Štepanjskem naselju vlada kaos, ker redarji ne morejo deliti parkirnih kazni. "To ne drži. Res je, da nekaj avtomobilov parkira na lokacijah, na katerih bi pred dvema tednoma dobili parkirno kazen, vendar intervencijske poti niso zasedene. Večina voznikov pusti avto na takšnem mestu zvečer v stiski, a poskrbi, da je avto zjutraj že na pravilnem parkirišču," je opisal.

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja, na katerem je bil tudi ljubljanski župan Zoran Janković. Foto: Bojan Puhek