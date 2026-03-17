Na Mestni občini Ljubljana so kritični do izjav Iniciative Štepanjsko naselje, da namerava župan Zoran Janković s spremembo odloka o urejanju prometa kaznovati vse, ki oporekajo njegovemu parkirnemu režimu. "Odlok gre v smeri iskanja čim bolj pravične možnosti za stanovalce naselja in drugih sosesk," je zatrdila Jera Grobelnik iz občine.

Jera Grobelnik Foto: STA "Kar žalosti, je, da je njihova retorika še vedno precej hujskaška, navajajo polovične resnice in s tem zavajajo ne samo svojih občanov, ampak širšo javnost," je navedbe Iniciative Štepanjsko naselje na današnji redni novinarski konferenci župana Zorana Jankovića komentirala vodja občinske službe za lokalno samoupravo Jera Grobelnik.

Kot dejstvo je izpostavila, da parkirnih mest ni dovolj za vse, a so na občini prepričani, da je sistem dovolilnic, ki sicer ne zagotavlja parkirnega mesta, ampak ga omogoča, pravilen. "Sledi in skuša najti red, ki daje absolutno prednost parkiranju stanovalcev določene soseske. Vsi ostali, ki prihajajo v naselje, pa naj parkirnino plačajo ali se poslužujejo drugih prevozov, ki so predvsem v Štepanjskem naselju tudi zelo dostopni," je dejala.

Štepanjsko naselje Foto: STA

Mnogi ukrepe podpirajo

Dotaknila se je tudi trditev predstavnikov civilne iniciative, da v Štepanjskem naselju ne vlada kaos, kot to predstavljajo nekateri. "Prav na njihovih družbenih omrežjih najdemo fotografije avtomobilov, za katere civilna iniciativa zatika obvestila 'Ne parkirajte na zelenicah', za zapakirane intervencijske poti pa imajo celo izgovor, da se to dogaja samo ponoči. Ali je to kaos ali ne? Predvsem pa, ali se res intervencije dogajajo samo podnevi?" se je vprašala Grobelnik.

Po njenih besedah je vse več posameznikov, ki podpirajo oziroma vidijo njihovo dobronamernost ukrepov, ki jih župan z ekipo izvaja v Štepanjskem naselju in jih napoveduje tudi za druge soseske. "Le na tak način bomo dejansko uredili problematiko, saj je dejstvo, da toliko parkirnih mest, kolikor si ljudje kupujemo avtomobilov, ni," je ponovila.

Kot je dodala, zbor občanov, ki bo 20. maja v Štepanjskem naselju, ni namenjen samo predstavnikom civilne iniciative, ampak vsem, ki imajo volilno pravico na območju četrtne skupnosti in bodo lahko izrazili tudi podporo oziroma predloge za rešitev.

Shod stanovalcev Štepanjskega naselja, 29. januar 2026 Foto: Bojan Puhek

Kot je dejal Janković, na občini čakajo na odločitev sodišča glede njihovega ugovora na odločitev okrajnega sodišča, ki je z začasno odredbo zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v delu Štepanjskega naselja. Do odločitve pa je predstavnike civilne iniciative pozval, naj sami naredijo red v naselju in za to prevzamejo odgovornost.