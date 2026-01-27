Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Torek,
27. 1. 2026,
13.53

Janković v četrtek z občani o problematiki parkiranja v Štepanjskem naselju

"Ukrep ob nepravilno parkiranih vozilih velja za celotno Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan Zoran Janković.

"Ukrep ob nepravilno parkiranih vozilih velja za celotno Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan Zoran Janković.

Foto: STA

Preurejen parkirni režim še naprej dviguje prah v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer so redarji v zadnjih dneh odkrili vrsto prekrškov. Župan Zoran Janković se bo v četrtek sestal s stanovalci, ob čemer izpostavlja, da ob treh avtomobilih na stanovanje ni pogojev, da bi bilo prostora dovolj za vse. Treba bo spremeniti način življenja, je dejal.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarski konferenci pojasnil Janković. "A ob 2.200 stanovanjih s po tremi avtomobili ni mogoče, da bi vsi lahko parkirali," je poudaril.

Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

V četrtek se bo sestal s tamkajšnjimi prebivalci, kamor gre, kot je poudaril, mirne vesti.

Število kršitev upada

Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...

