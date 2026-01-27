Preurejen parkirni režim še naprej dviguje prah v ljubljanskem Štepanjskem naselju, kjer so redarji v zadnjih dneh odkrili vrsto prekrškov. Župan Zoran Janković se bo v četrtek sestal s stanovalci, ob čemer izpostavlja, da ob treh avtomobilih na stanovanje ni pogojev, da bi bilo prostora dovolj za vse. Treba bo spremeniti način življenja, je dejal.

Smisel spremenjenega režima parkiranja je, da ni dnevnih migrantov, je na redni tedenski novinarski konferenci pojasnil Janković. "A ob 2.200 stanovanjih s po tremi avtomobili ni mogoče, da bi vsi lahko parkirali," je poudaril.

Po njegovih pojasnilih redarji na območju odstranjujejo vozila oz. izdajajo plačilne globe tistim, ki so parkirani na zelenicah, pločnikih, kolesarskih stezah ...

V četrtek se bo sestal s tamkajšnjimi prebivalci, kamor gre, kot je poudaril, mirne vesti.

Število kršitev upada

Število zaznanih prekrškov se sicer manjša. Kot je izpostavil, so 19. januarja redarji izrekli 76 ukrepov, 66 vozil je bilo za odvoz, 11 so jih odpeljali, odkrili so 46 vozil z neplačano parkirnino. Dan pozneje so redarji izrekli 84 ukrepov, dan za tem 34, nato 16, sedem ...

"Ukrep ob nepravilno parkiranih vozilih velja za celotno Ljubljano. Tudi drugje odvažamo, samo tam ni toliko pritožb, ker odpeljemo po en avto ali pa dva," je izpostavil župan.

Omejitev parkiranja oziroma zaračunavanje parkirnine na občinskih zemljiščih je po poročanju Dnevnika povzročilo učinek domin na okoliških parkiriščih. Še bolj se je povečala obremenjenost parkirišč pred trgovinami ob Litijski in na drugih zemljiščih v lasti lokalov in trgovin.

Zaradi vse bolj zasedenih parkirišč se pritožujejo tudi stanovalci objektov, ki imajo lastna parkirna mesta. Stvar je postala tako huda, da v Bilečanski ulici razmišljajo o uvedbi zapornice, še navaja časnik.