K. M., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
13.47

Osveženo pred

1 ura, 13 minut

Voznik šolskega avtobusa trčil v objekt: kljub poškodbi deklice nadaljeval vožnjo

policija, slovenska policija | V času prometne nesreče je bilo po navedbah policistov na avtobusu več osnovnošolcev.

V času prometne nesreče je bilo po navedbah policistov na avtobusu več osnovnošolcev.

V okolici Gračišča v koprski občini se je v petek zgodila prometna nesreča, v kateri je voznik avtobusa pri vzvratni vožnji trčil v objekt. V nesreči se je lažje poškodovala deklica, ki je bila med več šolarji na avtobusu, voznik je kljub temu in razbitemu zadnjemu oknu nadaljeval vožnjo do šole. Policisti ga bodo kazensko ovadili.

Policisti so bili o nesreči v naselju Poletiči v okolici Gračišča obveščeni v petek okoli 8.30. Ugotovili so, da je voznik avtobusa med javnim prevozom potnikov pri obračanju z makadamskega parkirišča vzvratno zapeljal na vozišče glavne ceste. Pri tem je zaradi kršitve cestno prometnih predpisov z zadnjim delom vozila trčil v objekt na nasprotni strani vozišča, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.

V času nesreče na avtobusu več osnovnošolcev

V času prometne nesreče je bilo po njihovih navedbah na avtobusu več osnovnošolcev. Deklica, ki je v času nesreče sedela na zadnjih sedežih avtobusa, se je v nesreči lažje poškodovala. Voznik je po nesreči kljub poškodbi vozila, na katerem je manjkalo steklo na zadnjem oknu, nadaljeval vožnjo do Osnovne šole Gračišče.

Osumljen je storitve kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, ker je s kršitvijo predpisov o varnosti pri javnem prevozu potnikov v cestnem prometu iz malomarnosti povzročil prometno nesrečo, so pojasnili na PU Koper. Napovedali so kazensko ovadbo.

slovenska policija, policija
Novice Policistu zaporna kazen in prepoved opravljanja poklica
orožje, hišna preiskava, zaseg, Celje
Novice Starejši moški doma hranil več kosov orožja #foto
policija, slovenska policija
Novice Našli pogrešano 50-letnico z Vira pri Domžalah
Slovenija avtobus policija
