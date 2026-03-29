Avtorji:
P. P., STA

Nedelja,
29. 3. 2026,
15.04

Starša iz Trsta na počitnice v Egipt, doma samih pustila pet otrok

Šarm el Šejk | Starša sta na družbenih omrežjih ves čas objavljala fotografije z dopusta v Šarm el Šejku.

V Italiji odmeva primer staršev iz Trsta, ki sta si februarja privoščila počitnice v egiptovskem letovišču Šarm el Šejk, doma pa samih pustila pet mladoletnih otrok. Ti so morali med njuno odsotnostjo skrbeti ne le zase, ampak tudi za štiri pse in 11 mačk, poročajo lokalni mediji.

Za ženin rojstni dan sta starša odpotovala, otroci, vsi razen enega osnovnošolci, pa so ostali sami doma. Kaj se dogaja, je šele po nekaj dneh ugotovila učiteljica enega od mlajših otrok, ki je obvestila pristojne službe, je poročala televizija RAI.

Pristojni so ob prihodu v njihovo stanovanje naleteli na izjemno slabe higienske razmere, saj so bili v stanovanju tudi psi in mačke. Medtem sta starša na družbenih omrežjih objavljala fotografije z dopusta, poročajo italijanski mediji.

Otroci, stari od 8 do 17 let, so sicer med odsotnostjo staršev redno prihajali v šolo. Staršema so jih za zdaj odvzeli in jih namestili v ustanovo.

Oba starša so ovadili zaradi zanemarjanja otrok in mučenja živali.

