Cesta čez prelaz Vršič, ki je bila zadnji mesec zaradi prenove večino dneva zaprta, bo po končani preplastitvi kmalu znova odprta. V ponedeljek, 13. oktobra, pa se bo začelo dvotedensko testiranje novega sistema z zapornicami, ki bo v prihodnje urejal promet in parkiranje v poletnih mesecih.

Cesta čez Vršič, ki se dviga na več kot 1.600 metrov nadmorske višine, velja za eno najlepših panoramskih poti v Sloveniji, a je hkrati poleti tudi ena najbolj obremenjenih. Lani so se zato začela obnovitvena dela, ki vključujejo rekonstrukcijo vozišča in ureditev 90 parkirnih mest na vrhu prelaza, poroča MMC.

Obnova ceste in umik nevarnih kock

Trenutno na gorenjski strani potekajo zaključna dela pri preplastitvi od koče na Gozdu do vrha prelaza. Kot je pojasnil Jernej Pavlič z ministrstva za infrastrukturo, so na vseh ovinkih, kjer so bile prej granitne kocke, te odstranili in površino asfaltirali.

"Ti odseki so bili izjemno nevarni za vožnjo. Kocke smo shranili, saj pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih, ob soglasju Zavoda za varstvo kulturne dediščine, lahko izvedli popolno rekonstrukcijo ceste. Za zdaj pa je cilj, da je cesta prevozna in varna, kar bo ta preplastitev zagotavljala vsaj naslednjih pet let," je pojasnil Pavlič.

Nov prometni režim z zapornicami

Na obeh straneh prelaza bodo postavili zapornice, s katerimi bodo v poletni sezoni – med 15. junijem in 15. septembrom – urejali promet in parkiranje. Leva vozna pasova bosta namenjena tranzitu, desna pa dostopu do parkirišč.

Parkirni listek bo treba prevzeti že v dolini; brez njega parkiranje na vrhu ne bo mogoče. Tranzitni promet čez prelaz pa ne bo časovno omejen, obiskovalci bodo lahko še naprej nemoteno dostopali do izvira Soče ali planinskih koč pod vrhom.

Sistem bodo med 13. in 27. oktobrom preizkusili v praksi. "Preskušali bomo delovanje blagajn, zapornic, branje registrskih tablic, kakovost signala ter sam proces prevzema parkirnih listkov. Cilj je, da do poletne sezone odpravimo morebitne pomanjkljivosti," je dodal Pavlič.

Parkiranje med testiranjem brezplačno

V času testiranja bo parkiranje brezplačno. Višino parkirnine za prihodnje poletje bosta skupaj določili občini Bovec in Kranjska Gora, zbrani denar pa bo namenjen stroškom informatorjev in rediteljev.

Na ključnih mestih bodo postavili digitalne table, ki bodo sproti obveščale o zasedenosti parkirišč, poleti pa bo z obeh strani prelaza vozil tudi brezplačen avtobus. Predlog voznega reda bodo občinam predstavili še ta teden.

Trenutno pridobivajo tudi soglasja za ureditev novih avtobusnih postajališč v Trenti, kjer domačini že dolgo opozarjajo na pomanjkljivo infrastrukturo. Posebej izpostavljajo potrebo po postajališču pri križišču za izvir Soče.

Kamera in senzor temperature vozišča

V sklopu prenove bosta na vrhu prelaza nameščena tudi kamera in senzor za merjenje temperature vozišča, ki bosta omogočala sprotno obveščanje voznikov o zimskih razmerah.

Celoten projekt, ki vključuje obnovo ceste, ureditev parkirišč, prometni nadzor in brezplačni poletni avtobus, je po oceni ministrstva vreden okoli 10 milijonov evrov.