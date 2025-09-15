Zaradi rekonstrukcije in ureditve parkirišč na vrhu prelaza bodo regionalno cesto na Vršič danes ob 7.30 zaprli za promet. Popolna zapora bo do 12. oktobra veljala od ponedeljka do petka med 7.30 in 17. uro. V vmesnem času in ob koncih tedna je predvidena delna zapora, so sporočili z direkcije za infrastrukturo.

Od 12. oktobra do 28. novembra oziroma dokler bodo to dopuščale vremenske razmere, je predvidena delna zapora, ko bo promet potekal izmenično enosmerno s semaforji.

Iz smeri Kranjske Gore bo dostop do Koče na Gozdu omogočen ves čas gradbenih del, iz smeri Trente pa bo dostop mogoč do Tičarjevega doma, če bodo razmere na gradbišču to dopuščale.

Čez poletje zaradi turistov ni bilo zapor

Parkiranje bo mogoče na površinah ob cesti nižje od prelaza na obeh straneh ceste, so še zapisali na direkciji in se uporabnikom zahvalili za razumevanje in strpnost.

Zaradi prenove vršiške ceste so bile zapore vzpostavljene že lani jeseni in letos spomladi, čez poletje pa so jih zaradi turistične sezone ukinili.

Na prelazu Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, se že dolgo soočajo s prometnim kaosom. Prelaz je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, na cesti pa tako večkrat ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.