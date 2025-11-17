Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

kandidati minister poslanci Šutarjev zakon Državni zbor

Ponedeljek, 17. 11. 2025, 6.10

38 minut

V DZ obravnava predloga Šutarjevega zakona

Avtorji:
Na. R., STA

Robert Golob, državni zbor | Znova je pričakovati razgreto razpravo o romskih vprašanjih in nova dopolnila k predlogu, s katerimi bi odgovorili na nove pripombe zakonodajno-pravne službe DZ. | Foto STA

Znova je pričakovati razgreto razpravo o romskih vprašanjih in nova dopolnila k predlogu, s katerimi bi odgovorili na nove pripombe zakonodajno-pravne službe DZ.

Foto: STA

DZ bo na današnji izredni seji po nujnem postopku obravnaval predlog t. i. Šutarjevega zakona, ki ga je matični odbor DZ v petek dopolnil in mu pritrdil. Še pred tem se bosta na matičnih odborih DZ predstavila kandidat za novega notranjega ministra Branko Zlobko in kandidatka za novo pravosodno ministrico Andreja Kokalj.

Poslanci bodo na izredni seji obravnavali vladni predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki mu je v petek po sprejemu številnih dopolnil pritrdil odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. 

Pred tem pa se bo notranjemu odboru predstavil kandidat za novega ministra za notranje zadeve Zlobko, zdajšnji poslanec Svobode. Odboru za pravosodje se bo istočasno predstavila kandidatka za novo ministrico za pravosodje Kokalj, zdajšnja državna sekretarka na tem ministrstvu. DZ bo o kandidatih glasoval v petek.

Premier Robert Golob je imeni kandidatov posredoval v DZ, potem ko sta s funkcij pravosodne ministrice in notranjega ministra odstopila Andreja Katič in Boštjan Poklukar.

To sta zaradi objektivne odgovornosti storila dan po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar. Dogodek, ki se je zgodil minuli mesec, je pretresel javnost in politiko.

kandidati minister poslanci Šutarjev zakon Državni zbor
