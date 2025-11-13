Čevlji Dr. Martens: legenda, ki jo nosimo tudi danes

Foto: Mass

Čisto svežo kolekcijo obutve Dr.Martens za jesen in zimo že najdete na mass.si in to je tudi idealna priložnost, da stopite v korak z zgodovino mode. V kolekciji najdete široko paleto modelov, od klasičnih bulerjev, do edinstvenih različic, ki nagovarjajo tako ljubitelje klasičnega kot tiste, ki želijo nekaj drznejšega. Med modeli, ki takoj pritegnejo pozornost, sta zagotovo interpretacija klasičnih Dr. Martens bulerjev s platformo in elegantna izvedba bulerja s pridihom ženskosti, v slogu Mary Jane. Izbirate lahko tudi med različnimi materiali in barvami, a vsem je skupno to, da ohranjajo značilnosti znamke.

Klasični Dr. Martens – brezčasna ikona

Vsaka sezona prinese nove trende, a nekateri čevlji nikoli ne zapustijo mode. Klasični Dr. Martens modeli so namreč več kot le obutev – so simbol samozavesti, individualnosti in neodvisnega sloga. V kolekciji na mass.si boste našli bogato izbiro teh kultnih modelov, ki združujejo prepoznavno obliko, kakovostno usnje in značilne rumene šive. Ti čevlji so modni kosi, ki jih preprosto obujete in jim dovolite, da z vsakim korakom postanejo še bolj vaši. Dr. Martens kolekcija vključuje tako ženske kot moške modele, od črnih lakastih gležnjarjev do mat različic v odtenkih rjave barve. Moški modeli ohranjajo robustnost in izrazit karakter znamke, a v sodobnih različicah, ki se odlično podajo tako k sproščenim kavbojkam kot tudi k volnenemu plašču ali usnjeni jakni. To je obutev, ki presega trende in čas, ker pravi stil nikoli ne zastara.

Najbolj priljubljeni modeli te sezone

Letos Dr. Martens čevlji navdihujejo s svojo vsestranskostjo in sposobnostjo, da se prilagodijo vsaki modni kombinaciji. Eden najmočnejših trendov te sezone je kontrast tekstur – robustni gležnjarji v kombinaciji z nežnimi materiali, kot so pletenine, volneni plašči ali satenaste obleke. Prav ta preplet močnega in mehkega ustvarja nepozaben stajling, ki izžareva samozavest in prefinjenost hkrati.

Zelo priljubljen je tudi monokromatski stil, kjer črne Dr. Martens gležnjarje kombiniramo z enobarvnimi oblačili v različnih teksturah – volnenim puloverjem, usnjeno jakno in izrazito torbico. Rezultat je sodoben in močan videz, ki ga lahko nosite od jutra do večera.

