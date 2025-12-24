Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
24. 12. 2025,
9.47

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Damjan Novaković košarka Bijan Cortes kk Rogaška

Sreda, 24. 12. 2025, 9.47

17 minut

Bijan Cortes je novi član Rogaške

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Damjan Novaković Kansai Helios Domžale | Damjan Novaković bo po novem letu računal tudi na Bijana Cortesa. | Foto www.alesfevzer.com

Damjan Novaković bo po novem letu računal tudi na Bijana Cortesa.

Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarski klub Rogaška je pred nadaljevanjem sezone okrepil ameriški organizator igre Bijan Cortes, so zapisali pri klubu.

Po končanju srednje šole Kingfisher HS je 191 centimetrov visoki Bijan Cortes najprej študiral na University of Oklahoma, nato pa na Wichita State. V svoji "senior" sezoni je v povprečju dosegal 6,1 točke, 2,1 skoka in 3,3 podaje na tekmo.

22-letnik, ki ga krasijo dobre atletske sposobnosti in pregled nad igro, se bo ekipi Damjana Novakovića pridružil v prvih dneh novega leta.

Članska zasedba je bila v prvem delu letošnje sezone deležna številnih kadrovskih sprememb. Zaradi poškodb sta klub zapustila Jones in Walker, ekipi pa sta se priključila Majstorović in Knight, ki pa je zaradi osebnih razlogov po zgolj treh nastopih odšel.

Cortes bo tako že tretji organizator igre Rogaške v aktualni sezoni, ob tem pa bo to zanj prva izkušnja z igranjem v Evropi, so še zapisali na spletni strani KK Rogaška.

Luka Dončić
Sportal Luka Dončić in potem dolgo nikogar
Ilirija Olimpija
Sportal Olimpija v uvodni pokalni poslastici premagala Ilirijo
Šentjur
Sportal Visoka zmaga Šentjurja, Hopsi boljši od Rogaške
Damjan Novaković košarka Bijan Cortes kk Rogaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.