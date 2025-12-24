Košarkarski klub Rogaška je pred nadaljevanjem sezone okrepil ameriški organizator igre Bijan Cortes, so zapisali pri klubu.

Po končanju srednje šole Kingfisher HS je 191 centimetrov visoki Bijan Cortes najprej študiral na University of Oklahoma, nato pa na Wichita State. V svoji "senior" sezoni je v povprečju dosegal 6,1 točke, 2,1 skoka in 3,3 podaje na tekmo.

22-letnik, ki ga krasijo dobre atletske sposobnosti in pregled nad igro, se bo ekipi Damjana Novakovića pridružil v prvih dneh novega leta.

Članska zasedba je bila v prvem delu letošnje sezone deležna številnih kadrovskih sprememb. Zaradi poškodb sta klub zapustila Jones in Walker, ekipi pa sta se priključila Majstorović in Knight, ki pa je zaradi osebnih razlogov po zgolj treh nastopih odšel.

Cortes bo tako že tretji organizator igre Rogaške v aktualni sezoni, ob tem pa bo to zanj prva izkušnja z igranjem v Evropi, so še zapisali na spletni strani KK Rogaška.