Slovan potrdil prvo mesto, Ribničani do zmage nad Gorenjem

Ekipe Lige NLB igrajo zadnji 22. krog prvega dela. Na prvi tekmi je Riko Ribnica s 30:28 ugnala Gorenje Velenje, Slovan pa je zatem s 33:25 premagal Radovljico.

Po koncu kroga bo jasno, kdo bo stal nasproti varovancem Uroša Zormana, ki so v Radovljici potrdili prvo mesto. Jasno pa je, da se bo Frankstahl Radovljica borila za obstanek. Za zdaj sta tekmeca Sviš in Škofljica, ni pa še znano ali se bo z omenjeno trojico merila zasedba Rika Ribnice ali Jeruzalema Ormoža.

V Radovljici resnih dvomov o zmagovalcu ni bilo, čeprav so domači sprva še držali ritem s favorizirano zasedbo iz prestolnice. Ta je počasi povečevala prednost, ki je do polčasa znašala že osem golov (18:10), takšna je bila tudi ob koncu tekme. Za Slovan je šest golov dosegel Ilija Brozović, po pet pa so jih dosegli Bruno Vili Zobec, Adi Mehmedćehajić, Leon Ljevar in Kenan Pajt, pri domačih pa je Žan Debelak dvoboj končal z 12 goli.

Rokometaši Ribnice so z zmago nad Gorenjem ohranili možnosti za uvrstitev med osmerico. V drugem delu so Ribničani hitro povedli za tri zadetke, bolj pa se sprva niso mogli odlepiti. Po rdečem kartonu Anžeta Blagotinška so prvič na tekmi povedli za štiri in si zagotovili dovolj veliko prednost za relativno mirno končnico.

Pri domačih je izstopal Luka Vukičević, ki je dosegel 11 golov, medtem ko je pri gostih pet golov dosegel Vid Kačičnik, po štiri pa Tarik Velić, Tilen Sokolič ter Blagotinšek.

Glede na uvrstitev po 22. krogih bodo ekipe v drugem delu tekmovanja razdeljene v tri skupine s po štirimi ekipami. Najboljših osem ekip iz prvega dela bo razdeljenih v dve skupini Lige NLB za prvaka. Skupino A bodo tvorile ekipe, ki bodo v prvem delu tekmovanja zasedle 1., 4., 5. in 8. mesto, preostale pa bodo zbrane v skupini B. Četverica najnižje uvrščenih ekip bo tekmovanje nadaljevala v Ligi NLB za obstanek. Najvišje rangirana ekipa (po prvem delu) vsake novonastale skupine bo drugi del začela s šestimi točkami, drugo uvrščena s štirimi, tretja z dvema in četrta z nič točkami.

Iz vsake skupine Lige NLB za prvaka bosta najboljši dve ekipi napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka tekma za 5., četrto uvrščeni pa za 7. mesto.

Zadnjeuvrščena ekipa Lige NLB za obstanek bo neposredno izpadla v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja za obstanek z drugo najuspešnejšo ekipo 1. B SRL.

Liga NLB, 22. krog

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica:

