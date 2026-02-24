Celjani za polfinale pokala EHF z Romuni, trener Luzar optimist

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v četrtfinalu evropskega pokala EHF igrali z romunskim moštvom Buzau 2012, je razkril žreb parov na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju. V sezoni so konec tedna odpravili turški Bešiktaš, pred tem pa tudi prvaka Belgije in Vojvodino.

Prva tekma četrtfinala bo odigrana v soboto, 28. marca ob 18.00 v domači Dvorani Zlatorog, povratna tekma pa sledi 4. ali 5. aprila v Romuniji.

Romuni so na poti do četrtfinala premagali srbski Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice iz BiH. Trenutno je Buzau v dobri formi, saj vodi tudi v romunskem prvenstvu, kjer so ugnali tudi Dinamo iz Bukarešte.

Trener ekipe je Sergej Kravčenko Bebeško, ki je pred leti vodil tudi Meškov Brest, ekipa je v večini sestavljena iz mešanice domačih igralcev in nekaj izkušenih tujcev, so zapisali pri Celju Pivovarni Laško.

"Žreb nam je namenil zanimivega nasprotnika. Za nas bo pomembno predvsem, da gremo tudi v tekme z enako miselnostjo kot doslej. Zavedamo se, da so vse ekipe, ki so se uvrstile v četrtfinale, močne, imajo določeno kvaliteto. Vemo pa, da imamo kvaliteto tudi sami in tako kot do sedaj, gremo z neko pozitivno miselnostjo naprej," pravi glavni trener Celja Klemen Luzar.

Igralec Uroš Milićević pa dodaja: "Buzau je izjemno kakovostna ekipa, zato da pričakujemo res en napet, borben obračun. Mi smo v tem krogu dokazali, da se lahko kosamo prav z vsakim nasprotnikom in tudi v tem krogu bo naš cilj napredovanje v polfinale in za to potrebujemo močno in bučno podporo v domačem Zlatorogu."