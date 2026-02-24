Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
24. 2. 2026,
13.45

Osveženo pred

42 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
rokomet Buzau 2012 Celje Pivovarna Laško Pokal EHF Klemen Luzar

Torek, 24. 2. 2026, 13.45

42 minut

Žreb evropskega pokala EHF (četrtfinale)

Celjani za polfinale pokala EHF z Romuni, trener Luzar optimist

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Klemen Luzar Celje | Rokometaši Celja PL se bodo v četrtfinalu pomerili s tekmecem iz Romunije. | Foto Jure Banfi

Rokometaši Celja PL se bodo v četrtfinalu pomerili s tekmecem iz Romunije.

Foto: Jure Banfi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo v četrtfinalu evropskega pokala EHF igrali z romunskim moštvom Buzau 2012, je razkril žreb parov na sedežu Evropske rokometne zveze na Dunaju. V sezoni so konec tedna odpravili turški Bešiktaš, pred tem pa tudi prvaka Belgije in Vojvodino.

RK Celje Pivovarna Laško, Žiga Mlakar
Sportal Celjani po novi zmagi nadaljujejo evropsko pot: Bojevita in pogumna predstava

Prva tekma četrtfinala bo odigrana v soboto, 28. marca ob 18.00 v domači Dvorani Zlatorog, povratna tekma pa sledi 4. ali 5. aprila v Romuniji.

Romuni so na poti do četrtfinala premagali srbski Leotar, Maccabi Tel Aviv in Konjuh Živinice iz BiH. Trenutno je Buzau v dobri formi, saj vodi tudi v romunskem prvenstvu, kjer so ugnali tudi Dinamo iz Bukarešte.

Trener ekipe je Sergej Kravčenko Bebeško, ki je pred leti vodil tudi Meškov Brest, ekipa je v večini sestavljena iz mešanice domačih igralcev in nekaj izkušenih tujcev, so zapisali pri Celju Pivovarni Laško.

"Žreb nam je namenil zanimivega nasprotnika. Za nas bo pomembno predvsem, da gremo tudi v tekme z enako miselnostjo kot doslej. Zavedamo se, da so vse ekipe, ki so se uvrstile v četrtfinale, močne, imajo določeno kvaliteto. Vemo pa, da imamo kvaliteto tudi sami in tako kot do sedaj, gremo z neko pozitivno miselnostjo naprej," pravi glavni trener Celja Klemen Luzar.

Igralec Uroš Milićević pa dodaja: "Buzau je izjemno kakovostna ekipa, zato da pričakujemo res en napet, borben obračun. Mi smo v tem krogu dokazali, da se lahko kosamo prav z vsakim nasprotnikom in tudi v tem krogu bo naš cilj napredovanje v polfinale in za to potrebujemo močno in bučno podporo v domačem Zlatorogu."

rokomet Buzau 2012 Celje Pivovarna Laško Pokal EHF Klemen Luzar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.