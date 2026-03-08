Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Š. L., STA

Nedelja,
8. 3. 2026,
21.19

Osveženo pred

7 minut

Liga NLB

Nedelja, 8. 3. 2026, 21.19

7 minut

Liga NLB, 22. krog

Slovan redni del končal kot prvi, Trebanjci potrdili drugo mesto

Avtorji:
Š. L., STA

Kenan Pajt Slovan | Slovan je prišel do novih dveh točk. | Foto Jure Banfi

Slovan je prišel do novih dveh točk.

Foto: Jure Banfi

Končan je zadnji 22. krog prvega dela lige NLB. Prvo mesto po rednem delu so si zagotovili rokometaši Slovana, ki so na zadnji tekmi rednega dela s 33:25 premagali Radovljico. V nedeljo je padla odločitev o drugem mestu, s tesno zmago pri Slovenj Gradcu so ga potrdili člani trebanjskega Trima. Tretji so Celjani, sledijo Velenje, Slovenj Gradec, Krka, Ormož, Škofja Loka. Osmerica nadaljuje boj za prvaka, Ribnica, Škofljica, Ivančna Gorica in Radovljica pa se bodo borili za obstanek.

V Radovljici na tekmi med domačimi in Slovanom resnih dvomov o zmagovalcu ni bilo, čeprav so domači sprva še držali ritem s favorizirano zasedbo iz prestolnice. Ta je počasi povečevala prednost, ki je do polčasa znašala že osem golov (18:10), takšna je bila tudi ob koncu tekme. Za Slovan je šest golov dosegel Ilija Brozović, po pet pa so jih dosegli Bruno Vili Zobec, Adi Mehmedćehajić, Leon Ljevar in Kenan Pajt, pri domačih pa je Žan Debelak dvoboj končal z 12 goli.

Trebanjci so potrdili drugo mesto. | Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com Trebanjci so potrdili drugo mesto. Foto: Luka Kotnik/alesfevzer.com

V prelomnih trenutkih dvoboja so bili v Slovenj Gradcu bolj preudarni izbranci gostujočega trenerja Branka Tamšeta. V 49. minuti so po golu Andraža Staniča povedli z 22:19, v nadaljevanju pa zadržali prednost ter si zagotovili drugo mesto v rednem delu sezone.

Pri gostih so bili najučinkovitejši Matic Pipp, Lan Grbić in Stanič, ki so dosegli po pet golov. Tomislav Špruk je za gostitelje dosegel šest, Veljko Stanojević pa štiri zadetke.

Prvih osem nadaljuje boj za prvaka, drugi v boj za obstanek

Glede na uvrstitev po 22 krogih bodo ekipe v drugem delu tekmovanja razdeljene v tri skupine s po štirimi ekipami. Najboljših osem ekip iz prvega dela bo razdeljenih v dve skupini Lige NLB za prvaka. Skupino A bodo tvorile ekipe, ki bodo v prvem delu tekmovanja zasedle 1., 4., 5. in 8. mesto, preostale pa bodo zbrane v skupini B. Četverica najnižje uvrščenih ekip bo tekmovanje nadaljevala v Ligi NLB za obstanek. Najvišje rangirana ekipa (po prvem delu) vsake novonastale skupine bo drugi del začela s šestimi točkami, drugo uvrščena s štirimi, tretja z dvema in četrta z nič točkami.

Iz vsake skupine Lige NLB za prvaka bosta najboljši dve ekipi napredovali v polfinale, tretjeuvrščeni čaka tekma za 5., četrto uvrščeni pa za 7. mesto.

Zadnjeuvrščena ekipa Lige NLB za obstanek bo neposredno izpadla v 1. B SRL, predzadnjo pa čakata dodatna kvalifikacijska dvoboja za obstanek z drugo najuspešnejšo ekipo 1. B SRL.

Liga NLB, 22. krog

Petek, 6. marec:

Sobota, 7. marec:

Nedelja, 8. marec:

Lestvica:

RK Trimo Trebnje RD Slovan RK Slovan Celje Pivovarna Laško RK Gorenje Velenje Liga NLB
