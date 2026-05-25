V 96. letu starosti je umrl Milan Zupančič, legenda celjskega, slovenskega in jugoslovanskega rokometa. Kot glavni direktor Aera, pokrovitelja celjskega kluba med leti 1978 in 1990, je bil devet let (1978-1987) predsednik kluba ter vmes predsednik Rokometne zveze Jugoslavije (1984-1986). Prav v zadnjem letu njegovega mandata je jugoslovanska moška članska reprezentanca osvojila naslov svetovni prvakov.

Po osamosvojitvi Slovenije je bil Milan Zupančič prvi predsednik Rokometne zveze Slovenije (1992-1996), dolgoletni predsednik nadzornega odbora RZS, deset let član upravnega odbora RK Celje Pivovarna Laško (1996-2006) in vse do leta 2018 član njenega nadzornega odbora.

Bil je tudi častni član Rokometne zveze Slovenije in RK Celje Pivovarna Laško, leta 2022 pa je postal tudi častni občan Mestne občine Celje.

