Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. P., M. P., STA

Sreda,
27. 5. 2026,
22.56

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48

Natisni članek

Natisni članek
konferenčna liga konferenčna liga Crystal Palace Rayo Vallecano Oliver Glasner Inigo Perez Leipzig

Sreda, 27. 5. 2026, 22.56

1 ura, 11 minut

Konferenčna liga, finale

Crystal Palace je osvojil svojo prvo evropsko lovoriko

Avtorji:
R. P., M. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,48
Jean-Philippe Mateta Crystal Palace | Jean-Philippe Mateta je v 51. minuti popeljal v vodstvo Crystal Palace. | Foto Reuters

Jean-Philippe Mateta je v 51. minuti popeljal v vodstvo Crystal Palace.

Foto: Reuters

Evropsko ligo je osvojila Aston Villa, tudi v konferenčni ligi pa je lovorika pripadla angleškemu klubu. V finalu najmlajšega evropskega klubskega tekmovanja je v nemškem Leipzigu Crystal Palace premagal španski Rayo Vallecano z 1:0. Edini gol na tekmi je za sploh prvo evropsko lovoriko tega kluba zabil Jean-Philippe Mateta .

Srečko Katanec
Sportal Italijani do čudežnega podviga tudi s pomočjo Srečka Katanca

finale konferenčne lige Crystal Palace | Foto: Reuters Foto: Reuters Crystal Palace je šele prvič v zgodovini - igral je sicer enkrat v pokalu intertoto - igral v evropskih tekmovanjih in je takoj prišel do prve evropske lovorike in druge večje po lanskem pokalu FA. Rayo Vallecano, ki je prav tako prvič igral v evropskem finalu, je še brez večjih lovorik.

Angleška vrsta iz južnega Londona je v izločilnih bojih na poti do finala izločila Zrinjski Mostar, AEK Larnako, Fiorentino in Šahtar Doneck, španska pa Samsunspor, AEK Atene in Strasbourg.

Zmagovalec finala si je ob 11-kilogramskem pokalu zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige v sezoni 2026/27. Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea.

finale konferenčne lige Crystale Palace Rayo Vallecano | Foto: Reuters Foto: Reuters Prvi polčas je minil v izenačeni igri brez posebej velikih priložnosti. Rayo, ki je prav tako prvič igral v evropskem finalu in je še brez večjih lovorik, je zagrozil v 25. minuti, ko je Alemao zgrešil cilj iz bližine, v 39. pa je bil z 19 metrov premalo natančen še Unai Lopez. Angleži so edino priložnost zapravili v sodniškem dodatku, ko je z glavo iz bližine zgrešil Tyrick Mitchell po natančni podaji Adama Whartona.

So pa Londončani povedli v 51. minuti, potem ko je Jean-Philippe Mateta v mrežo pospravil odbito žogo po Whartonovem strelu. Pet minut pozneje so bili blizu drugemu zadetku, ko je Yeremy Pino z več kot 20 metrov izvedel prosti strel, žoga pa je zadela obe vratnici in se odbila v polje. Le minuto zatem je Matetaju veselje preprečil vratar španske zasedbe Augusto Batalla, v 64. pa je z devetimi goli najboljši strelec tekmovanja Ismaila Sarr zadel le zunanji del mreže.

Strateg Špancev Inigo Perez je hitro opravil vseh pet menjav, njegovi varovanci pa so se odločneje v napad podali od 75. minute dalje. Toda Palace je dobro ustavljal poskuse tekmecev, tik pred koncem je sicer še streljal Alemao, a bil nenatančen.

Anglija lovi zgodovinski trojček

Anglija naskakuje zgodovinski podvig Italije, ki ji je leta 1990 uspel izjemen dosežek, saj so njeni klubi osvojili vse tri evropske lovorike. Tega ni uspelo ponoviti še nikomur, letos pa bi lahko po stopinjah italijanskih klubov (AC Milan, Sampdoria in Juventus) šli angleški predstavniki. Aston Villa iz Birminghama je navdušila v evropski ligi, Crystal Palace je torej zdaj upravičil vlogo favorita v finalu konferenčne lige, v soboto pa bo Arsenal v Budimpešti v finalu lige prvakov skušal prekrižati načrte branilcu naslova PSG-ju ter se mu maščevati za lanski izpad v polfinalu. 

Navijači angleške ekipe so preplavili Leipzig. | Foto: Reuters Navijači angleške ekipe so preplavili Leipzig. Foto: Reuters

Aleksander Čeferin
Sportal Čeferin se je podpisal pod veliko spremembo, ki jo bo čutil ves svet

Konferenčna liga, finale:

Sreda, 27. maj:

Lestvica ligaškega dela:

finale evropske lige Aston Villa Emiliano Buendia
Sportal Aston Villa zanesljivo do evropske lovorike, za trenerja Emeryja je ta že peta
Celje Prvak 2026
Sportal Celjani vriskajo od sreče, čudovita novica iz Evrope!
Jan Oblak
Sportal Španiji je uspelo, Nemčija potegnila krajšo
Crystal Palace
Sportal Angleško - španski finale v konferenčni ligi
konferenčna liga konferenčna liga Crystal Palace Rayo Vallecano Oliver Glasner Inigo Perez Leipzig
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.