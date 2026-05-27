Evropsko ligo je osvojila Aston Villa, tudi v konferenčni ligi pa je lovorika pripadla angleškemu klubu. V finalu najmlajšega evropskega klubskega tekmovanja je v nemškem Leipzigu Crystal Palace premagal španski Rayo Vallecano z 1:0. Edini gol na tekmi je za sploh prvo evropsko lovoriko tega kluba zabil Jean-Philippe Mateta .

Foto: Reuters Crystal Palace je šele prvič v zgodovini - igral je sicer enkrat v pokalu intertoto - igral v evropskih tekmovanjih in je takoj prišel do prve evropske lovorike in druge večje po lanskem pokalu FA. Rayo Vallecano, ki je prav tako prvič igral v evropskem finalu, je še brez večjih lovorik.

Angleška vrsta iz južnega Londona je v izločilnih bojih na poti do finala izločila Zrinjski Mostar, AEK Larnako, Fiorentino in Šahtar Doneck, španska pa Samsunspor, AEK Atene in Strasbourg.

Zmagovalec finala si je ob 11-kilogramskem pokalu zagotovil igranje v ligaškem delu evropske lige v sezoni 2026/27. Doslej so naslove v tem tekmovanju osvojili Roma, West Ham, Olympiakos in lani Chelsea.

Foto: Reuters Prvi polčas je minil v izenačeni igri brez posebej velikih priložnosti. Rayo je zagrozil v 25. minuti, ko je Alemao zgrešil cilj iz bližine, v 39. pa je bil z 19 metrov premalo natančen še Unai Lopez. Angleži so edino priložnost zapravili v sodniškem dodatku, ko je z glavo iz bližine zgrešil Tyrick Mitchell po natančni podaji Adama Whartona.

So pa Londončani povedli v 51. minuti, potem ko je Jean-Philippe Mateta v mrežo pospravil odbito žogo po Whartonovem strelu. Pet minut pozneje so bili blizu drugemu zadetku, ko je Yeremy Pino z več kot 20 metrov izvedel prosti strel, žoga pa je zadela obe vratnici in se odbila v polje. Le minuto zatem je Matetaju veselje preprečil vratar španske zasedbe Augusto Batalla, v 64. pa je z devetimi goli najboljši strelec tekmovanja Ismaila Sarr zadel le zunanji del mreže.

Strateg Špancev Inigo Perez je hitro opravil vseh pet menjav, njegovi varovanci pa so se odločneje v napad podali od 75. minute dalje. Toda Palace je dobro ustavljal poskuse tekmecev, tik pred koncem je sicer še streljal Alemao, a bil nenatančen.

Anglija lovi zgodovinski trojček

Anglija naskakuje zgodovinski podvig Italije, ki ji je leta 1990 uspel izjemen dosežek, saj so njeni klubi osvojili vse tri evropske lovorike. Tega ni uspelo ponoviti še nikomur, letos pa bi lahko po stopinjah italijanskih klubov (AC Milan, Sampdoria in Juventus) šli angleški predstavniki. Aston Villa iz Birminghama je navdušila v evropski ligi, Crystal Palace je torej zdaj upravičil vlogo favorita v finalu konferenčne lige, v soboto pa bo Arsenal v Budimpešti v finalu lige prvakov skušal prekrižati načrte branilcu naslova PSG-ju ter se mu maščevati za lanski izpad v polfinalu.

Navijači angleške ekipe so preplavili Leipzig. Foto: Reuters

