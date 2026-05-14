Požar, ki je v ponedeljek zajel Grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj dva hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke.

Na nevarnost jih je opozoril občan, ki jim je naročil, naj ogenj pogasijo in kurišče zasujejo z zemljo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

A ognja očitno niso dovolj temeljito pogasili. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa še po gozdu, kjer je v ponedeljek zjutraj izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov površine.

Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev Poklicne gasilske brigade Celje in devetih prostovoljnih društev Gasilske zveze Celje, pomoč pa sta nudili tudi dve letali za gašenje iz zraka.

Zaradi intervencije so morali začasno izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednjenapetostni distribucijski vod, brez elektrike pa je za več kot tri ure ostalo okoli 350 odjemalcev.