Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
14. 5. 2026,
13.27

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25

Natisni članek

Natisni članek
nevarnost meso peka na žaru gasilci požar Celje

Četrtek, 14. 5. 2026, 13.27

1 ura, 11 minut

Ponedeljkov požar na Grajskem hribu v Celju zanetili trije mlajši fantje

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,25
PGD Rovte, gasilci | Policija bo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika. | Foto Gaja Hanuna

Policija bo zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti kazensko ovadila dva mladoletnika.

Foto: Gaja Hanuna

Požar, ki je v ponedeljek zajel Grajski hrib nad Celjem in opustošil skoraj dva hektarja površin, naj bi zanetili trije mlajši fantje, ki so si med vikendom v gozdu pripravili piknik. Policisti so po ogledu pogorišča ugotovili, da so fantje v soboto v bližini visokonapetostnega daljnovoda zakurili ogenj, na katerem so nameravali peči mesne izdelke.

Na nevarnost jih je opozoril občan, ki jim je naročil, naj ogenj pogasijo in kurišče zasujejo z zemljo, so danes sporočili s Policijske uprave Celje.

A ognja očitno niso dovolj temeljito pogasili. Tlenje se je razširilo na suho podrast, nato pa še po gozdu, kjer je v ponedeljek zjutraj izbruhnil obsežen požar. Ogenj je zajel okoli 19.000 kvadratnih metrov površine.

Pri gašenju je sodelovalo 90 gasilcev Poklicne gasilske brigade Celje in devetih prostovoljnih društev Gasilske zveze Celje, pomoč pa sta nudili tudi dve letali za gašenje iz zraka.

Zaradi intervencije so morali začasno izklopiti visokonapetostni daljnovod in srednjenapetostni distribucijski vod, brez elektrike pa je za več kot tri ure ostalo okoli 350 odjemalcev.

Grajski hirb, Celje
Novice Na Grajskem hribu v Celju pogasili obsežen požar. Gasili so ga z dvema air tractorjema.

nevarnost meso peka na žaru gasilci požar Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.