Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Sa. B., STA

Petek,
15. 5. 2026,
15.03

Osveženo pred

13 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Kranj Celje porodnišnica pomoč Slovenija policija

Petek, 15. 5. 2026, 15.03

13 minut

Policisti v enem dnevu rešili življenje vozniku in pomagali bodočima staršema

Avtorji:
Sa. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
policija, policist motorist | Slovenski policisti so v dveh primerih pokazali izjemno srčnost. | Foto STA

Slovenski policisti so v dveh primerih pokazali izjemno srčnost.

Foto: STA

Policisti so v četrtek na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtocesti pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so bili v četrtek nekaj po 14. uri celjski policisti obveščeni, da na odstavnem pasu avtoceste pred izvozom Arja vas v vozilu leži neodzivna oseba. Na kraj je v nekaj minutah prispela patrulja celjske prometne policije, v kateri je bil tudi pomožni policist z zdravstvenim znanjem. Takoj je začel izvajati temeljne postopke oživljanja.

Med posredovanjem je vodja izmene opazil prihajajoče reševalno vozilo in ga preusmeril do kraja dogodka. Policisti so nato skupaj z reševalci s pomočjo defibrilatorja nadaljevali oživljanje in moškemu uspeli rešiti življenje. Dežurni zdravnik je poudaril, da je bilo hitro in strokovno ukrepanje ključno za njegovo preživetje. Policisti so reševalno vozilo nato pospremili proti mariborskemu kliničnemu centru, kjer so spremstvo prevzeli mariborski policisti.

Policista sta družini ob rojstvu podarila policijska medvedka Leona. | Foto: PU Kranj Policista sta družini ob rojstvu podarila policijska medvedka Leona. Foto: PU Kranj Pomagali mlademu paru, ki je obstal v gneči

Le nekaj ur prej pa so policisti v Kranju pomagali mlademu paru, ki je zaradi prometne gneče obstal na poti v porodnišnico. Kranjski operativno-komunikacijski center je prejel klic voznika, ki je prosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice z znaki začetka poroda. Policista policijske postaje Kranj sta se z njima srečala pri Šenčurju in ju skupaj s prometnim policistom varno pospremila do kranjske porodnišnice, so sporočili s PU Kranj.

Zdravstveno osebje je bilo o prihodu porodnice obveščeno že med vožnjo, zgodba pa se je končala na najlepši način – mladi par je dobil deklico. Policista sta družini ob rojstvu podarila policijska medvedka Leona.

Elektronska cigareta
Novice Po uporabi elektronskih cigaret mladoletni osebi potrebovali zdravniško pomoč
prometna nesreča
Novice V prometni nesreči umrl 74-letni voznik osebnega vozila
kombi, tihotapljenje, ljudje, migranti
Novice V kombiju tihotapil 18 tujcev
Kranj Celje porodnišnica pomoč Slovenija policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.