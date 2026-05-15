Policisti so v četrtek na dveh različnih koncih Slovenije posredovali v dogodkih s srečnim razpletom. Celjski policisti so na avtocesti pri Arji vasi rešili življenje neodzivnemu vozniku, kranjski policisti pa so skozi prometno gnečo pravočasno pospremili bodoča starša do porodnišnice.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Celje, so bili v četrtek nekaj po 14. uri celjski policisti obveščeni, da na odstavnem pasu avtoceste pred izvozom Arja vas v vozilu leži neodzivna oseba. Na kraj je v nekaj minutah prispela patrulja celjske prometne policije, v kateri je bil tudi pomožni policist z zdravstvenim znanjem. Takoj je začel izvajati temeljne postopke oživljanja.

Med posredovanjem je vodja izmene opazil prihajajoče reševalno vozilo in ga preusmeril do kraja dogodka. Policisti so nato skupaj z reševalci s pomočjo defibrilatorja nadaljevali oživljanje in moškemu uspeli rešiti življenje. Dežurni zdravnik je poudaril, da je bilo hitro in strokovno ukrepanje ključno za njegovo preživetje. Policisti so reševalno vozilo nato pospremili proti mariborskemu kliničnemu centru, kjer so spremstvo prevzeli mariborski policisti.

Policista sta družini ob rojstvu podarila policijska medvedka Leona. Foto: PU Kranj

Le nekaj ur prej pa so policisti v Kranju pomagali mlademu paru, ki je zaradi prometne gneče obstal na poti v porodnišnico. Kranjski operativno-komunikacijski center je prejel klic voznika, ki je prosil za pomoč pri nujnem prevozu partnerice z znaki začetka poroda. Policista policijske postaje Kranj sta se z njima srečala pri Šenčurju in ju skupaj s prometnim policistom varno pospremila do kranjske porodnišnice, so sporočili s PU Kranj.

Zdravstveno osebje je bilo o prihodu porodnice obveščeno že med vožnjo, zgodba pa se je končala na najlepši način – mladi par je dobil deklico. Policista sta družini ob rojstvu podarila policijska medvedka Leona.