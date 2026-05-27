Državni zbor je v torek sprejel novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Poleg tega ta določa prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljansko pokopališče Žale. Temu že dolgo ostro nasprotuje ljubljanski župan Zoran Janković, ki celo razmišlja, da bi o tem na referendumu povprašal občane. Jankovićeve besede, da je absolutno proti pokopu žrtev na Žalah, je komentiral poslanec stranke SDS Žan Mahnič. Na omrežju X je zapisal, da je treba Jankovića, če bi oviral izvedbo zakona, aretirati in zapreti.

Ljubljanski župan Zoran Janković je na včerajšnji novinarski konferenci znova ponovil svoje stališče do vprašanja predloga novele zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki so ga poslanci sprejeli na včerajšnji izredni seji. "Absolutno sem proti," je še pred sprejetjem novele zakona dejal ljubljanski župan, še preden je bila ta sprejeta v državnem zboru.

"Ljubljana bo ostala junaška, mesto heroj, svobodna. Vse bom naredil, da taka ostane," je na novinarski konferenci poudaril Janković. Ponovno je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so "prisegli nacistom".

Ob tem je Janković poudaril, da si žrtve revolucije absolutno zaslužijo dostojen pokop, saj gre za pieteto, vendar po njegovem mnenju ne na Žalah, kjer da ni dovolj prostora. Spomnil je, da je več vlad pripravilo predloge za pokop, zdaj pa gre za "čisto politizacijo". Omenil je še, da k pripravi predloga niso bili povabljeni.

Na besede župana Jankovića se je v torek zvečer na družbenem omrežju X odzval poslanec stranke SDS Žan Mahnič, ki je zapisal, da bi morali Jankovića aretirati in zapreti, če bo oviral izvedbo zakona. "Če bo Zoran Janković oviral izvedbo zakona, ga je treba aretirati in zapreti. Če ne bo šel v zapor zaradi korupcije, bo šel pa zaradi nasprotovanja pokopa žrtev 2. svetovne vojne. Nenazadnje so tudi Ala Caponeja na koncu zaprli zaradi davčne utaje in ne zaradi drog ali umorov," je na omrežju zapisal Mahnič.

— Žan Mahnič (@ZanMahnic) May 26, 2026

Novela zakona, ki so jo pripravili v koaliciji SDS, Demokratih ter NSi, SLS in Fokusu, za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja ponovno razglaša 17. maj. Ta dan so že razglasili maja 2022 v času takratne vlade Janeza Janše, a je bil leto pozneje v času vlade Roberta Goloba spominski dan ukinjen.

Po noveli bodo posmrtne ostanke s prikritih grobišč pietetno in trajno pokopali na pokopališču Žale v Ljubljani, pri čemer bi imelo to območje pokopališča status kulturnega spomenika državnega pomena.

Novela med drugim določa obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev. Enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Novela določa tudi obvezno trajno hrambo vzorcev, pa tudi obveznost zagotavljanja sredstev iz državnega proračuna za odvzem, hrambo in analize bioloških vzorcev ter raziskav. Dopušča tudi možnost sklenitve meddržavnih sporazumov ali posebnih dogovorov za prenos vzorcev DNK tujim državnim institucijam.

Prenos in pokop posmrtnih ostankov žrtev na pokopališče Žale bosta izvedena najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi podzakonskega predpisa. Zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v uradnem listu.

Novela zakona spreminja sestavo komisije vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč, po kateri bo strokovnjaka kriminalistične nadomestil strokovnjak muzealske stroke kot skrbnik depojev predmetov iz prikritih vojnih grobišč.

"Če želimo spravo doseči, se moramo pogovarjati – levi, desni, tisti na sredini, vsi skupaj, ki smo dolžni, da ta dostojni pokop enkrat v Sloveniji resnično izvedemo," je o pereči temi in noveli zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev za Televizijo Slovenijo (TVS) povedala predsednica republike Nataša Pirc Musar.

Ob tem je spomnila na svoj prvi govor ob dnevu državnosti po nastopu funkcije, ko je spravo označila za "novo slovensko osamosvojitev". Po njenem mnenju se cilj sprave s "solo akcijami" oddaljuje.

