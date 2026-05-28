Oven

Danes vam bo dolgčas. Pozabili ste na stvari, ki vas zanimajo. To bo dober čas, da naredite listo vseh aktivnosti, ki vam dajejo dober občutek, morda gledanje najljubšega športa, branje, igranje iger, udeležitev predavanj, pohod ali samo gledanje filmov. Spisek postavite nekam, da ne boste nanj pozabili.

Bik

Trdo delajte in rezultati bodo veliko boljši od pričakovanih, lahko pa pričakujete tudi komplimente oziroma iskreno pohvalo sodelavcev in prijateljev. V svoje življenje sprejmite ljubezen in dobro zabavo. Več pozornosti posvetite svojemu telesu, ki bo zelo občutljivo. Pazite na počutje.

Dvojčka

V službi se vam obeta nekaj novega, zato bodite pripravljeni, saj boste morali pokazati vse svoje znanje. Bodite odprti za novosti in spremembe, saj boste le tako kos novim nalogam in odgovornostim. Prilagodljivost bo vaša glavna preizkušnja današnjega dne. Pazite na finančno stabilnost in nepričakovane stroške.

Rak

Nedavni uspeh vas bo vodil do novih idej, kar bo na splošno izboljšalo vaše stanje. Danes boste še posebej odločni in samozavestni glede vaše prihodnosti. Vaši načrti se bodo dobro iztekli. Začutili boste tesnejšo povezanost z družino, saj bo nivo vaše intuicije visok, zato boste lahko zaznavali misli in občutke drugih.

Lev

Čisto kratka pot vas še loči od zmage, zato nikar ne obupajte. Morda še vedno niste odkrili prave poti do cilja, vendar se mu kljub temu vztrajno približujete. Obstaja velika verjetnost, da se boste danes povezali z nekom, ki bob pomembno vplival na vaše nadaljnje odločitve. Razmišljajte s svojo glavo.

Devica

V prihajajočem času boste občutili potrebo, da bi se spet vrnili k svojim koreninam, da bi odkrili svoje bistvo in tisto, kar ste v resnici. Dovolj vam bo ugajanja za vsako ceno, ne glede na to, kakšne koristi ste imeli do sedaj od tega. Pustite si čutiti, kar skrivate v sebi in ne dovolite več, da bi vam sreča uhajala skozi prste.

Tehtnica

Izogibajte se stresu, drugače se boste znašli v razpravah in sporih. Lahko pričakujete spremembe na delovnem mestu, saj vam bo poslovno življenje na splošno najbolj pomembno. V ospredje bodo stopile vaše ambicije, disciplina in odgovornost, velika bo tudi želja po učenju in napredovanju.

Škorpijon

Danes se boste lahko prepričali, da še zdaleč niste edini z določenim zanimanjem ali hobijem. Našli boste skupino somišljenikov, kjer se boste v hipu počutili kot doma. V kakšnih boljših časih bi takoj odhiteli na zborovanje, a v okoliščinah, kakršne so, boste izkoristili razpoložljive možnosti, da se vključite v skupino.

Strelec

V službi boste delali usklajeno in dobro, tudi vaši nadrejeni bodo opazili vaše vodstvene sposobnosti. Še naprej delajte v tej smeri in obeta se vam karierni preboj. S trenutnim potekom življenja, tako službenega in zasebnega, ste lahko zelo zadovoljni. Zaupajte intuiciji in občutkom, ste na pravi poti.

Kozorog

Prav gotovo ste na pravi poti do uspeha in današnji dan vas bo napolnil z občutkom, da ste naredili pomemben korak naprej. Ne belite si glave z razmišljanjem o tem, kako bi se lahko rešili iz zapletene finančne situacije. Rešila se bo sama. Dan izkoristite za živahno komunikacijo, saj boste v naslednjih dneh nerazpoloženi.

Vodnar

Komunikacija z bližnjimi prijatelji in romantičnim partnerjem bo še posebej dobra, saj boste bolj v stiku z ljudmi, ki so vam blizu. Vaša kreativnost in inspiracija bosta močni, zato bo to idealen dan za zagon novega projekta. Vaše navdušenje in optimizem vas bosta pognala do novih dosežkov.

Ribi

Vse zamisli, ne glede na to, koliko so dobre in praktične, mora nekdo podpreti, vi pa nimate veliko takšnih ljudi okrog sebe. Zaradi tega se raje zanesite na lastne izkušnje in občutke. Dan bo lahko bil zelo prijeten, še posebej če boste pripravljeni spregovoriti o svojih čustvih ali narediti nekomu uslugo.