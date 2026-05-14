Slovenci v razgreti Morači do minimalne prednosti. V Kopru bo še vroče.

Slovenska rokometna reprezentanca je na prvi kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji, v Podgorici premagala Črnogorce z 29:28. Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru. Slovencem je ob polčasu kazalo še precej bolje, vodili so za štiri gole, na koncu pa izvlekli minimalno zmago.

Črna gora : Slovenija 28:29 (12:17) * Dvorana Morača, gledalcev 4500, sodnika: Horvath in Marton (oba Madžarska).

* Črna gora: Matović, Simić, F. Vujović, Glendža, A. Bakić, M. Vujović 4 (2), Čavor 5, Čepić 3, Čorsović 7, B. Vujović 6, Vukić, L. Vujović, Vujačić, Pelidija, M. Bakić 1, Radović 2.

* Slovenija: Baznik, Ferlin, Blagotinšek 1, B. Janc 6, Tajnik 1, Slatinek Jovičić, Kodrin 2, Zarabec, A. Makuc 1, Horžen 5, Cokan 1, Mlivić, D. Makuc, Mačkovšek, Novak 5 (3), Vlah 7 (3).

* Sedemmetrovke: Črna gora 2 (2), Slovenija 8 (6).

* Izključitve: Črna gora 6, Slovenija 4 minute.

* Rdeči karton: /.

Slovenski in črnogorski rokometaši so se nazadnje pomerili januarja letos na evropskem prvenstvu na Norveškem, Švedskem in Danskem. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v Oslu zmagali z 41:40. Tudi tokrat so zmagali za gol, čeprav jim je v prvem polčasu, ko so vodili tudi za šest, kazalo še precej bolje.

Domači navijači so v dvorani prižgali več bakel. Foto: RZS

Slovence je v Morači pričakalo razgreto vzdušje z okoli 4500 gledalci, domači navijači so v dvorani zakurili bakle in glasno podpirali svoje rokometaše. Vratar Nebojša Simić je Zormanovim na začetku preprečeval zadetke, a po uvodnem doseženem golu so se razbremenili in v peti minuti prvič povedli z 2:3, Aleks Vlah pa je z uspešno izvedeno sedemmetrovko rojake popeljal na +2.

Slovenci so bili korak pred tekmeci in sredi prvega polčasa vodstvo zvišali na +4, po zadetku Domna Tajnika na +5 (8:13), v 27. minuti pa je Andraž Makuc zadel za najvišje vodstvo na tekmi +7 (16:9). Črnogorci so ga do izteka prvega polčasa stopili in se približali na 12:16.

Blaž Janc je v drugem polčasu prekinil slovensko strelsko sušo. Foto: RZS

Slovenci so v začetku drugega polčasa zaigrali medlo in neodgovorno, kar so gostitelji izkoristili. Z delnim izidom 6:0 (vključujoč zaključek prvega polčasa) so se približali le na gol zaostanka 15:16. Po več kot šestih minutah slovenske suše pa je Janc vendarle zadel za 15:17, a so gostitelji nadaljevali poletno in v 37. minuti izenačili na 17:17.

V 39. minuti se je po stiku z enim od tekmecev za koleno prijel Borut Mačkovšek, a se v nadaljevanju vrnil v igro. Črnogorci pa so prvič po dolgem času povedli z 20:19. Slovenci so v nadaljevanju večkrat povedli za en gol, najprej po golu Kristjana Horžena, domači pa so vselej odgovorili z izenačenjem.

Zormanova četa se je v nadaljevanju nekoliko otresla pritiska in po dveh zadetkih Domna Novaka in enem Tilna Kodrina devet minut pred koncem ušla na +3 (25:28). Črnogorci se niso dali in pretili vse do konca, a je Slovencem uspelo zadržati minimalno prednost.

Najbolj učinkovit je bil Vlah s sedmimi goli, Janc je za zmago prispeval šest, Novak in Horžen pa po pet zadetkov.

Povratna tekma bo v nedeljo v Kopru. Foto: RZS

Povratna tekma bo v nedeljo ob 17. uri v Kopru.

Četrtek, 14. maj:

Kdo je že na SP?

Od evropskih reprezentanc so si nastop na svetovnem prvenstvu v začetku prihodnjega leta že zagotovili gostiteljica Nemčija, branilka naslova Danska ter Hrvaška, Islandija, Portugalska in Švedska, ki so se na letošnjem celinskem tekmovanju uvrstile od tretjega do šestega mesta.

Preberite še: