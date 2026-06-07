Italijanski najstnik Andrea Kimi Antonelli je zmagal tudi na prestižni in najtežji dirki formule 1, na ulicah Monte Carla. Zanj je to peta zaporedna zmaga. Kar 22 let starejši Lewis Hamilton je z drugim mestom dosegel svojo najboljšo uvrstitev s Ferrarijem. Brez točk so ostali številni favoriti: Max Verstappen je odstopil že v prvem krogu, Lando Norris sredi dirke (oba z okvaro pogonskega sklopa), Charles Leclerc je trčil v zid 10 krogov pred ciljem (začel se je luščiti asfalt v zadnjem zavoju in je bila dirka za pol ure prekinjena), George Russell pa je bil po kazni vožnje skozi bokse šele 13.

Kimi Antonelli je pri petih zaporednih zmagah. Rekord je 10 zaporednih zmag, ki ga ima Max Verstappen. Foto: Reuters Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) je postal najmlajši zmagovalec dirke v Monaku, ki poteka že skoraj 100 let. Ima namreč vsega 19 let, devet mesecev in 13 dni, kar je slaba tri leta in pol manj od prejšnjega rekorderja Lewisa Hamiltona iz leta 2008 (23 let, štirje meseci in 18 dni). Danes ju loči 22 let in prav Britanec je bil na letošnji dirki v kneževini Italijanov prvi zasledovalec. Na zmagovalni balkon se je povzpel še en mladenič, Francoz Isack Hadjar (Red Bull). To so njegove druge stopničke.

"Za nami je neverjeten konec tedna in izjemna dirka. To je bil eden tistih dni, ko smo imeli sijajen ritem, vse pa se je zdelo zelo naravno. Dirkalnik je bil izvrsten, kar mi je omogočilo samozavestno vožnjo na meji," je v prvi izjavi dejal Antonelli. "Nisem bil ravno navdušen nad novim stoječim štartom, a ko je prišlo to navodilo, sem zbral misli in se osredotočil na nadaljevanje. Ko sem dobro potegnil s štarta, sem vedel, da lahko ostanem spredaj. V zadnjih krogih sem lahko res užival na stezi." Zadnje je bil vesel še Hamilton: "Moji nekdanji družini je znova uspelo. Naredili so izjemen dirkalnik, Kimi pa dirka res izvrstno. In to na vsaki dirki. To je lepo videti in sem vesel zanje. Mi pa v zadnjih mesecih napredujemo, a jim še ne moremo slediti. Mislim, da bo treba še veliko dela, da pridemo na njihovo raven."

VN Monaka:



1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. Lewis Hamilton (Ferrari) +6,2

3. Isack Hadjar (Red Bull) +23,3

4. Oscar Piastri (McLaren) +24,2

5. Liam Lawson (Racing Bulls) +26,5

6. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +29,0

7. Pierre Gasly (Alpine) +30,3

8. Alex Albon (Williams) +33,3

9. Esteban Ocon (Haas) +37,1

10. Sergio Perez (Cadillac) +39,1

11. Fernando Alonso (Aston Martin) +41,8

12. Gabriel Bortoleto (Audi) +42,7

13. George Russell (Mercedes) +43,3

14. Nico Hülkenberg (Audi) +44,1

15. Franco Colapinto (Alpine) +48,9

Odstop: Carlos Sainz (Williams), Charles Leclerc (Ferrari), Lance Stroll (Aston Martin), Lando Norris (McLaren), Oliver Bearman (Haas), Valtteri Bottas (Cadillac), Max Verstappen (Red Bull)

Kimi Antonelli je prvič slavil v Monte Carlu. Foto: Reuters

Lewis Hamilton je osvojil drugo zaporedno drugo mesto. Foto: Reuters Antonelli je s peto zaporedno zmago še povišal prednost pred tekmeci. Italijanski najstnik je zbral že 156 točk Hamilton je zdaj napredoval na drugo mesto skupnega seštevka. Ima 90 točk. George Russell (Mercedes) je ostal pri 88 točkah in je doživel že drugo zaporedno ničlo. V srebri puščici se na uličnih dirkališčih ne znajde tako dobro kot Antonelli, tokrat pa je ostal praznih rok zaradi napake ekipe. Zaradi prehitre vožnje skozi bokse je dobil pet sekund kazni, a je ob naslednjem postanku ni pravilno prestal in sledila je kazen vožnje skozi bokse. To je moral prestati po ponovnem štartu dirke, ko so bili dirkači en za drugim in je zato nazadoval s četrtega na 13. mesto.

Tudi na prvem štartu se je Antonelli odpeljal Ferrarijema. Foto: Reuters Dirka je bila za pol ure prekinjena, potem ko sta v zadnjem zavoju trčila Lance Stroll (Aston Martin) in Charles Leclerc (Ferrari), kateremu so se obetale stopničke, a so mu odpovedale zavore. Tam se je sicer začel luščiti asfalt. Ko so stezo pometli, so z dirko vendarle nadaljevali. Že v prvem krogu pa se je končala za Maxa Verstappna (Red Bull). Ta že s štarta ni mogel potegniti normalno, nato je z zadnjega mesta po prvem krogu zapeljal v bokse. Šlo je za okvaro na pogonskem sklopu. Ta je sredi dirke izdal tudi aktualnega prvaka Landa Norrisa (McLaren). Ob toliko odstopih in kaznih je do 10. mesta in prve točke za novo ekipo Cadillac prišel Sergio Perez, še naprej pa so praznih rok pri Aston Martinu.

Naslednja dirka bo na sporedu že naslednji konec tedna, ko bodo dirkali v Barceloni.

Skupni seštevek (6/22):



1. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 156 točk

2. Lewis Hamilton (Ferrari) 90

3. George Russell (Mercedes) 88

4. Charles Leclerc (Ferrari) 75

5. Oscar Piastri (McLaren) 60

6. Lando Norris (McLaren) 58

7. Max Verstappen (Red Bull) 43

8. Isack Hadjar (Red Bull) 29

9. Liam Lawson (Racing Bulls) 26

10. Pierre Gasly (Alpine) 26



1. Mercedes 244 točk

2. Ferrari 165

3. McLaren 118

4. Red Bull 72

5. Alpine 41

6. Racing Bulls 39

Kako se je razpletala VN Monaka:



CILJ! Peta zaporedna zmaga za Kimija Antonellija, ki je zdaj res na izvrstni poti do naslova svetovnega prvaka. Russell danes z ničlo.



Zadnji krog.



Še 2 kroga: 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Gasly, 4. Hadjar, 5. Piastri, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Albon, 10. Hulkenberg, 10. Ocon … 14. Russell



Še 3 krogi: Antonelli ima varne tri sekunde prednosti pred Hamiltonom in zdaj spet drvi proti peti zaporedni zmagi.



Še 5 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Gasly, 4. Hadjar, 5. Piastri, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Albon, 10. Hulkenberg, 10. Ocon … 14. Russell



Še 6 krogov: Oster dvoboj med Albonom in Hulkenbergom za deveto mesto. Skozi bokse vozi Russell, ki je nazadoval na 14. mesto.



Še 7 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Lawson, 8. Lindblad, 9. Albon, 10. Hulkenberg



Še 8 krogov: Nekaj boljši štart Hamiltona kot Antonellija, a je dirkač Mercedesa ostal na prvem mestu. Tretji je Russell, a ga čaka kazenska vožnja skozi bokse. V ozadju napaka Sainza, ki izgublja mesta.



Še 8 krogov: S stoječim štartom se bo dirka zdaj nadaljevala.



Še 9 krogov: Dva kroga bodo odpeljali za varnostnim avtomobilom, nato sledi nov stoječi štart dirke in še osem krogov obračuna za zmago. So pa samo pometli asfalt v zadnjem zavoju, tako da ostaja nevaren. Tam sta v zidu končala Leclerc in Stroll.



Še 10 krogov (rdeča zastava): Dirka se bo ob 17.12 vendarle nadaljevala.



Še 10 krogov (rdeča zastava): Ni jasno, kdaj se bo dirka nadaljevala. Če se bo sploh. Russell je medtem dobil kazen vožnje skozi bokse, ker ni pravilno prestal petsekunde kazni zaradi prehitre vožnje v boksih.



Še 10 krogov (rdeča zastava): 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Piastri, 7. Lawson, 8. Landblad, 9. Albon, 10. Sainz



Še 10 krogov: Pojasnilo vodstva dirke: pred zadnjim zavojem se je začel luščiti asfalt.



Še 10 krogov: Rdeča zastava. Prekinitev dirke. Očitno morajo popraviti zaščitne gume v zadnjem zavoju in počistiti stezo.



Še 13 krogov: Leteči štart, priložnost za napad Ferrarijev ... Leclerc je trčil v zid že v zadnjem zavoju, še preden. Monačan je besen. "ne bom prevzel krivde, krive so zavore." Odstop za domačina. Še enkrat varnostni avto.



Še 14 krogov: Varnostni avto se še vozi po stezi, saj se morajo dirkači razvrstiti v pravi vrstni red. Sta pa zdaj Ferrarija ujela vodilnega Antonellija.



Še 16 krogov (varnostni avto): 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Leclerc, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. Albon



Še 17 krogov: Na drugi postanek zdaj še oba Mercedesa. Russell se je na stezo vrnil za Hadjarja, ki ni menjal pnevmatik.



Še 18 krogov: Oba Ferrarija en za drugim v bokse. Hamilton je prestal tudi pet sekund kazni. Izgubila nista nobenega mesta. Je pa tako Lewis obdržal mesto pred Charlesom.



Še 18 krogov: Šele zdaj prvo trčenje na dirki. Stroll je zadel v zid v zadnjem zavoju. Varnostni avto. Priložnost za drugi postanek v boksih.



Še 18 krogov: Ker je Hamilton samo tri sekunde pred Leclercom, to pomeni, da je pravzaprav drugi Monačan, saj bo Britanec dobil pet sekund kazni.



Še 20 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton +28,3, 3. Leclerc +31,4, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Lindblad*, 10. Albon (*brez postanka)



Še 22 krogov: Tudi Piastri je dobil petsekundno kazen zaradi prehitre vožnje skozi bokse.



Še 26 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton +22,5, 3. Leclerc +27,2, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Sainz*, 10. Lindblad* (*brez postanka)



Še 29 krogov: V bokse še Piastri. V krogu z vodilnim so samo še prvi štirje.



Še 30 krogov: 1. Antonelli, 2. Hamilton +19,0, 3. Leclerc +27,1, 4. Piastri*, 5. Russell, 6. Hadjar, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Sainz*, 10. Albon (*brez postanka)



Še 32 krogov: Z okvaro dirkalnika je v boksih parkiral Norris. Odpovedal mu je električni del Mercedesovega motorja.



40. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +14,3, 3. Leclerc +25,1, 4. Piastri*, 5. Gasly*, 6. Norris*, 7. Russell, 8. hadjar, 9. Lawson, 10. Albon (*brez postanka)



38. krog: Russell in Hamilton sta zaradi prehitre vožnje v boksih dobila pet sekund kazenskega pribitka.



36. krog: Postanek za Leclerca. In krog pozneje še vodilni Antonelli, ki bo brez težav zadržal prvo mesto.



33. krog: Na prvi postanek je zapeljal četrti Hadjar. Krog prej Russell, ki je zdaj vendarle prišel mimo dirkača Red Bulla.



30. krog: 1. Antonelli, 2. Leclerc +15,6, 3. Hamilton* +33,5, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon (*s postankom)



29. krog: Hamilton je imel že preveč obrabljene gume in je kot prvi od najboljših zapeljal na postanek v bokse.



27. krog: Russell nikakor ne more mimo Hadjarja. V zadnjih krogih je začel izgubljati Hamilton, zdaj zaostaja že 11 sekund in mu je bliže Leclerc.



24. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +8,5, 3. Leclerc +14,2, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon



23. krog: Čeprav ima Hadjar težave z dirkalnikom, ga Russell ne more prehiteti. Ti dirkalniki so še vedno preveliki za te ozke ulice. Sta pa že več kot pol minute za vodilnim in 20 sekund za Leclercom.



20. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +5,2, 3. Leclerc +11,5, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon



19. krog: Tudi Hadjar ima težave s pogonskim sklopom, komaj še zadržuje za sabo Russella.. Ta je že na štartu odpovedal Verstappnu.



15. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +3,6, 3. Leclerc +8,3, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon



12. krog: Hamiltonov zaostanek ostaja štiri sekunde, Antonelli ne pridobiva več.



10. krog: Ker je tako kratka steza, vozniki v ozadju pa so že prvič zapeljali v bokse, Antonelli že začenja s prehitevanji za cel krog.



8. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +5,2, 3. Leclerc +9,0, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon



6. krog: Hamilton je štiri sekunde za vodilnim Antonellijem, za zdaj ne kaže, da bi bil Ferrari lahko na tej dirki kos 19-letniku.



3. krog: 1. Antonelli, 2. Hamilton +2,9, 3. Leclerc +3,8, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon



Dirko v Monako vselej spremljajo tudi slavni, med njimi je letos Lindsey Vonn. Foto: Reuters 1. krog: Antonelli z Mercedesom vodi že dve sekundi pred Ferrarijema. Verstappen je zapeljal v garažo in odstopil.



Štart. Dobro je speljal Antonelli in zadržal prvo mesto, pred obema Ferrarijema. Pri Verstappnu pa je šlo nekaj povsem narobe, saj je po prvem premiku na štartu obstal. Vsi so šli mimo njega in zdaj nadaljuje z zadnjega mesta.



Krog za ogrevanje. Vsi najboljši so na rumenih, torej srednjetrdih gumah.



Sončen dan v Monte Carlu, kjer ne manjka znanih obrazov: Lindsey Vonn, Mats Hummels, Terry Crews, Kim Kardashian ...



Štartna mesta (78 krogov): 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Russell, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Gasly, 10. Lawson 1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Gasly, 4. Hadjar, 5. Piastri, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Albon, 10. Hulkenberg, 10. Ocon … 14. RussellAntonelli ima varne tri sekunde prednosti pred Hamiltonom in zdaj spet drvi proti peti zaporedni zmagi.1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Gasly, 4. Hadjar, 5. Piastri, 6. Lawson, 7. Lindblad, 8. Albon, 10. Hulkenberg, 10. Ocon … 14. RussellOster dvoboj med Albonom in Hulkenbergom za deveto mesto. Skozi bokse vozi Russell, ki je nazadoval na 14. mesto.1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Gasly, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Lawson, 8. Lindblad, 9. Albon, 10. Hulkenbergekaj boljši štart Hamiltona kot Antonellija, a je dirkač Mercedesa ostal na prvem mestu. Tretji je Russell, a ga čaka kazenska vožnja skozi bokse. V ozadju napaka Sainza, ki izgublja mesta.S stoječim štartom se bo dirka zdaj nadaljevala.Dva kroga bodo odpeljali za varnostnim avtomobilom, nato sledi nov stoječi štart dirke in še osem krogov obračuna za zmago. So pa samo pometli asfalt v zadnjem zavoju, tako da ostaja nevaren. Tam sta v zidu končala Leclerc in Stroll.Dirka se bo ob 17.12 vendarle nadaljevala.Ni jasno, kdaj se bo dirka nadaljevala. Če se bo sploh. Russell je medtem dobil kazen vožnje skozi bokse, ker ni pravilno prestal petsekunde kazni zaradi prehitre vožnje v boksih.1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Hadjar, 4. Russell, 5. Gasly, 6. Piastri, 7. Lawson, 8. Landblad, 9. Albon, 10. SainzPojasnilo vodstva dirke: pred zadnjim zavojem se je začel luščiti asfalt.Rdeča zastava. Prekinitev dirke. Očitno morajo popraviti zaščitne gume v zadnjem zavoju in počistiti stezo.Leteči štart, priložnost za napad Ferrarijev ... Leclerc je trčil v zid že v zadnjem zavoju, še preden. Monačan je besen. "ne bom prevzel krivde, krive so zavore." Odstop za domačina. Še enkrat varnostni avto.Varnostni avto se še vozi po stezi, saj se morajo dirkači razvrstiti v pravi vrstni red. Sta pa zdaj Ferrarija ujela vodilnega Antonellija.1. Antonelli, 2. Hamilton, 3. Leclerc, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Gasly, 7. Piastri, 8. Lawson, 9. Lindblad, 10. AlbonNa drugi postanek zdaj še oba Mercedesa. Russell se je na stezo vrnil za Hadjarja, ki ni menjal pnevmatik.Oba Ferrarija en za drugim v bokse. Hamilton je prestal tudi pet sekund kazni. Izgubila nista nobenega mesta. Je pa tako Lewis obdržal mesto pred Charlesom.Šele zdaj prvo trčenje na dirki. Stroll je zadel v zid v zadnjem zavoju. Varnostni avto. Priložnost za drugi postanek v boksih.Ker je Hamilton samo tri sekunde pred Leclercom, to pomeni, da je pravzaprav drugi Monačan, saj bo Britanec dobil pet sekund kazni.1. Antonelli, 2. Hamilton +28,3, 3. Leclerc +31,4, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Lindblad*, 10. Albon (*brez postanka)Tudi Piastri je dobil petsekundno kazen zaradi prehitre vožnje skozi bokse.1. Antonelli, 2. Hamilton +22,5, 3. Leclerc +27,2, 4. Russell, 5. Hadjar, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Sainz*, 10. Lindblad* (*brez postanka)V bokse še Piastri. V krogu z vodilnim so samo še prvi štirje.1. Antonelli, 2. Hamilton +19,0, 3. Leclerc +27,1, 4. Piastri*, 5. Russell, 6. Hadjar, 7. Gasly, 8. Lawson, 9. Sainz*, 10. Albon (*brez postanka)Z okvaro dirkalnika je v boksih parkiral Norris. Odpovedal mu je električni del Mercedesovega motorja.1. Antonelli, 2. Hamilton +14,3, 3. Leclerc +25,1, 4. Piastri*, 5. Gasly*, 6. Norris*, 7. Russell, 8. hadjar, 9. Lawson, 10. Albon (*brez postanka)Russell in Hamilton sta zaradi prehitre vožnje v boksih dobila pet sekund kazenskega pribitka.Postanek za Leclerca. In krog pozneje še vodilni Antonelli, ki bo brez težav zadržal prvo mesto.Na prvi postanek je zapeljal četrti Hadjar. Krog prej Russell, ki je zdaj vendarle prišel mimo dirkača Red Bulla.1. Antonelli, 2. Leclerc +15,6, 3. Hamilton* +33,5, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. Albon (*s postankom)Hamilton je imel že preveč obrabljene gume in je kot prvi od najboljših zapeljal na postanek v bokse.Russell nikakor ne more mimo Hadjarja. V zadnjih krogih je začel izgubljati Hamilton, zdaj zaostaja že 11 sekund in mu je bliže Leclerc.1. Antonelli, 2. Hamilton +8,5, 3. Leclerc +14,2, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. AlbonČeprav ima Hadjar težave z dirkalnikom, ga Russell ne more prehiteti. Ti dirkalniki so še vedno preveliki za te ozke ulice. Sta pa že več kot pol minute za vodilnim in 20 sekund za Leclercom.1. Antonelli, 2. Hamilton +5,2, 3. Leclerc +11,5, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. AlbonTudi Hadjar ima težave s pogonskim sklopom, komaj še zadržuje za sabo Russella.. Ta je že na štartu odpovedal Verstappnu.1. Antonelli, 2. Hamilton +3,6, 3. Leclerc +8,3, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. AlbonHamiltonov zaostanek ostaja štiri sekunde, Antonelli ne pridobiva več.Ker je tako kratka steza, vozniki v ozadju pa so že prvič zapeljali v bokse, Antonelli že začenja s prehitevanji za cel krog.1. Antonelli, 2. Hamilton +5,2, 3. Leclerc +9,0, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. AlbonHamilton je štiri sekunde za vodilnim Antonellijem, za zdaj ne kaže, da bi bil Ferrari lahko na tej dirki kos 19-letniku.1. Antonelli, 2. Hamilton +2,9, 3. Leclerc +3,8, 4. Hadjar, 5. Russell, 6. Piastri, 7. Gasly, 8. Norris, 9. Lawson, 10. AlbonAntonelli z Mercedesom vodi že dve sekundi pred Ferrarijema. Verstappen je zapeljal v garažo in odstopil.Pri Verstappnu pa je šlo nekaj povsem narobe, saj je po prvem premiku na štartu obstal. Vsi so šli mimo njega in zdaj nadaljuje z zadnjega mesta.Vsi najboljši so na rumenih, torej srednjetrdih gumah., kjer ne manjka znanih obrazov: Lindsey Vonn, Mats Hummels, Terry Crews, Kim Kardashian ...: 1. Antonelli, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Hadjar, 6. Russell, 7. Piastri, 8. Norris, 9. Gasly, 10. Lawson

Verstappen in Hamilton pred štartom z nasvetom Antonelliju

Max Verstappen in Lewis Hamilton sta se po kvalifikacijah malo pohecala s Kimijem Antonellijem. Foto: Reuters

Kimi Antonelli je navdušil tudi na kvalifikacijah v Monte Carlu. Foto: Reuters Ljubitelji formule 1 so na trnih, ob 15.00 bodo ugasnile štartne luči na najbolj posebni dirki, na veliki nagradi Monaka. Moderna formula 1 ne sodi več na ozke ulice, a je to nepogrešljiva dirka. Prvič jo bo s prvega položaja začel 19-letni Kimi Antonelli, Mercedesov dirkač, ki vodi v skupnem seštevku sezone. Tik za njim bosta precej bolj izkušena Max Verstappen (Red Bull) in Lewis Hamilton (Ferrari), ki imata skupaj kar 11 naslovov svetovnega prvaka. Ko so bili po sobotnih kvalifikacijah skupaj na novinarski konferenci, so ju vprašali, če imata za italijanskega mladeniča kakšen nasvet. Odgovor je nasmejal vse. "Ko ugasnejo luči, počakaj eno sekundo. Tak je moj nasvet," je v šali dejal Verstappen. "Ja, kar dve sekundi," je dodal Hamilton. Antonelli je dobil prejšnje štiri dirke, zato se svetovna prvaka zavedata, da potrebujeta nekaj njegove pomoči, da bi ga lahko premagala.

Verstappen spet pravi, Hamilton se je čudil

Lewis Hamilton je priznal, da so pričakovali več. Foto: Reuters Antonellijev kvalifikacijski krog je bil res vrhunski, kar nenazadnje potrjuje šele šesto štartno mesto njegovega ekipnega kolega in prvega tekmeca za naslov prvaka. George Russell (Mercedes) je zaostal štiri desetinke. Pravzaprav je bil ob Italijanu po kvalifikacijah zares zadovoljen samo še Verstappen. "Končno se v dirkalniku spet počutim kot pravi jaz." Te Nizozemčeve besede so lahko strah za tekmece. Medtem Hamilton kljub tretjemu štartnemu položaju, najboljšemu s Ferrarijem doslej, ni bil najbolj zadovoljen. Monte Carlo je namreč najboljša priložnost, da rdeči iz Maranella pridejo do zmage. "Na treningih smo bili zelo močni. Nato skoraj nič nismo spreminjali dirkalnika, pa je bil občutek v njem na kvalifikacijah zelo drugačen," se je čudil Anglež. Njegov ekipni kolega Charles Leclerc bo ob njem v drugi vrsti. Monačan je bil sicer v zelo hitrem odločilnem krogu, a je v 12. zavoju naredil manjšo napako in zadel ob zid.