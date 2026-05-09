V nedeljo popoldne se bo na Brdu pri Kranju zbrala moška rokometna reprezentanca in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Namesto poškodovanega Timoteja Grmška je selektor Uroš Zorman vpoklical Tadeja Kljuna, so sporočili iz Rokometne zveze Slovenije.

Grmšek (194 cm, 2000), ki je v začetku leta z reprezentanco nastopil na evropskem prvenstvu, ima poškodovan palec roke, zaradi česar je prejel mavčno oblogo. Na mestu desnega zunanjega rokometaša ga bo zamenjal leto dni mlajši Kljun (196 cm, 2001), ki se je nedavno na igrišče vrnil po težavah s hrbtom.

Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črno goro se bodo neposredno pomerili za mesto med svetovno elito. Ta bo decembra zbrana v Nemčiji, končna razvrstitev pa bo določila prve udeležence olimpijskih iger v Los Angelesu in podelila prve vstopnice v kvalifikacije za omenjeni športni veledogodek.

Prva tekma s Črno goro bo v četrtek, ob 18. uri, na sporedu v dvorani Morača v Podgorici. Povraten in odločilen obračun za preboj na svetovno prvenstvo pa bo v nedeljo ob 17. uri gostila Arena Bonifika v Kopru.

