Slovan z drugo tesno zmago v finale, Slovenj Gradec izsilil tretjo tekmo

Rokometaši Grosist Slovana so prvi finalisti rokometne lige NLB. Na drugi polfinalni tekmi so z 31:30 (17:16) slavili pri trebanjskem Trimu in se s skupnim izidom 2:0 v zmagah uvrstili v finale. V finalu se bodo pomerili z boljšim iz dvoboja med Slovenj Gradcem in Celjem Pivovarno Laško, kjer je izid v zmagah poravnan na 1:1. Slovenj Gradec je drugo tekmo dobil z 31:30.

Rokometaši Slovana so tudi na drugi polfinalni tekmi za vsega en gol odpravili Trebanjce, na Dolenjskem pa je več kot 1.300 gledalcev poskrbelo za pravi rokometni praznik.

Začetek je bil boljši na strani Ljubljančanov in junak prvega dvoboja Leon Ljevar je v 16. minuti poskrbel za vodstvo Ljubljančanov s tremi goli (9:6). Nato je rdeči karton prejel Matic Suholežnik in domači so za novo minimalno vodstvo odgovorili z delnim izidom 4:0. Napetosti, ki so tudi posledica nezadovoljstva v Trebanjcev z razpletom ob tesnem porazu na prvi tekmi na Kodeljevem, niso popuščale in pri domačih je tik pred odmorom rdeči karton prejel tudi Jan Jurečič.

Uvod v drugi del je z delnim izidom 4:0 pripadel gostom in v 34. minuti je bilo na semaforju 16:21, v 43. minuti pa je razlika narasla na devet golov in prvi finalist letošnjega prvenstva je bil takorekoč znan. S tem pa se niso strinjali Trebanjci in z bučno podporo publike so razliko začeli zniževati. Napeto je postalo v 58. minuti, ko je Marko Majstorović s sedmih metrov zadel za 29:30.

Tekmo je v 59. minuti odločil Staš Slatinek Jovičić. Ko je Jaka Soršak nato zapravil domači napad, se je Uroš Zorman na klopi Slovana odločil za minuto odmora in z zadnjimi napotki strnil vrste. Domači so še enkrat prišli do žoge, gol Sergeja Pavlovića pa ni spremenil ničesar. Pri zmagovalcih sta po šest golov dosegla Tim Cokan in Ljevar, pri domačih pa Majstorović in Andraž Stanič po pet.

Foto: Luka Kotnik Slovenj Gradec je izenačil polfinalno serijo proti Celju Pivovarni Laško in odločitev od drugem finalistu prestavil na 23. maj, ko je v Zlatorogu na sporedu odločilna tretja tekma. Slovenjgradčani so bili pred domačimi gledalci boljši z 31:30, Celjani pa so pred tremi dnevi slavili z 41:36.

Za razliko od prve tekme, v kateri so prevladovali Celjani, a kljub že devetim golom prednosti, zmago reševali v drugem polčasu, so bili tokrat v ospredju domači rokometaši. Celje je vodilo le dvakrat v vseh 60 minutah, v prvem polčasu s 13:12 in 14:13, v 45. minuti pa je zaostajala že s petimi goli razlike (25:20). Ob nekaj napakah domačih in izključitvah ter hitrejši igri so gostje v 54. minuti izenačili izid (28:28), v vodstvo pa niso več prišli. Slovenj Gradec je dobro minuto in pol pred zaključkom povedel 31:29 in v nervozni končnici ohranil minimalno prednost za veliko slavje.

Pri Slovenj Gradcu sta bila najučinkovitejša Miha Štaleker in David Svečko s petimi zadetki, za Celje pa sta polovico vseh zadetkov dosegla Uroš Milićević (8) in Andraž Makuc (7).

Neodločen izid na prvi tekmi za peto mesto

Rokometaši Gorenja in Krke so se na prvi tekmi za peto mesto razšli z neodločenim izidom 29:29 (14:14). Celotna tekma je bila tesna. Pri vodstvu Gorenja v 59. minuti z 29:28 je gostujoči trener Mirko Skoko vzel minuto odmora, akcijo pa je nato z golom za izenačenje zaključil Tilen Kukman. Za minuto odmora se je odločil tudi Zoran Jovičić, napad pa ni prinesel spremembe. Kar 11 golov je za farmacevte dosegel Kukman, za domače Tarik Velić devet. Ekipi se bosta po reprezentančnem premoru spet pomerili 23. maja v novomeški dvorani Marof.

Rokometaši Jeruzalem Ormoža pa so na prvi tekmi za sedmo mesto premagali Škofjo Loko s 34:31. Za zmagovalce je Filip Jerenec dosegel šest golov, Mirko Latković na drugi strani pa celo osem.

Liga NLB, polfinale, drugi tekmi in boj za razvrstitev

Sobota, 9. maj:

Polfinale lige NLB Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec /1:1/

Slovan : Trimo Trebnje /2:0/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

