Uvodna tekma polfinala Lige NLB, najmočnejšega slovenskega moškega klubskega rokometnega tekmovanja med RD LL Grosist Slovan in RK Trimo Trebnje, ki jo je v tesni končnici s 37:36 dobil prvi, je dvignila kar nekaj prahu. Po njej je trebanjski klub vložil pritožbo, ki pa je "neutemeljena, saj je bila odločitev sodnikov, po pojasnilu Komisij za sojenje Rokometne zveze Slovenije (RZS) in Mednarodne rokometne zveze (IHF), v skladu pravili rokometne igre", so sporočili iz RZS.

"RK Trimo Trebnje je s pritožbo nasprotoval registraciji končnega rezultata tekme, zahteval njegovo razveljavitev in ponovitev zadnjih 12 sekund tekme. Poglavitni del pritožbe je bil, da sodniški par po moštvenem odmoru RK Trimo Trebnje, pred katerim je že bila označena pasivna igra gostujoče ekipe in med katerim je dvominutno kazen prejel trener RD LL Grosist Slovan Uroš Zorman, ni prenehal s signaliziranjem opozorila za njegovo pasivno igro v napadu. To sta sicer sodnika že med odmorom večkrat signalizirala in ustno ponovila osebju in igralcem RK Trimo Trebnje. Zaradi tega in neaktivnega napada v skladu s pravili rokometne igre, sta sodnika po nekaj trenutkih nadaljevanja igre odvzela žogo RK Trimo Trebnje.

Komisiji za sojenje RZS prikimal še organ IHF

"Komisija za sojenje RZS, ki je v skladu s Pravilnikom o rokometnih tekmovanjih pristojna za podajanje mnenj ob tovrstnih uradnih pritožbah, je interpretacijo Rokometnih pravil s strani RK Trimo Trebnje, v zvezi s prekinitvijo signaliziranja opozorila za pasivno igro, označila kot napačno. Dodatno je za mnenje zaprosila še organ za področje pravil igre in sodniških zadev pri IHF. Slednji je potrdil odločitev Komisije za sojenje pri RZS in navedbo RK Trimo Trebnje v pritožbi prav tako označil za napačno," so sporočili iz Rokometne zveze Slovenija.

Komisija za sojenje RZS deluje kot strokovni organ Rokometne zveze Slovenije na področju sojenja. Na podlagi njenih strokovnih mnenj komisar tekmovanja obravnava vložene pritožbe.

Zapisali so še: "Odločitev temelji na 4. C členu Pojasnil k pravilom igre, ki so sestavni del veljavnih pravil rokometne igre. Kot navajata obe komisiji, je signalizacija opozorila za pasivno igro veljavna do konca trajanja napada. V času trajanja napada dve situaciji lahko prekineta signaliziranje opozorila za pasivno igro, pri čemer je ena izmed njiju izrek kazni igralcu ali uradni osebi obrambnega moštva. Komisiji za sojenje nadalje navajata, da premor zaradi moštvenega odmora ni del 'trajanja napada', zato izrek kazni uradni osebi med odmorom ne prinaša prenehanja signaliziranja opozorila za pasivno igro."