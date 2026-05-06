Začenja se boj za veliki finale

Danes se začenja zaključni del lige NLB. Najboljše štiri ekipe se bodo v prvih polfinalnih obračunih pomerile za mesto v velikem finalu. Prvi polfinalni tekmi bosta na sporedu v sredo v Celju in Ljubljani. Rokometaši RK Celje Pivovarna Laško bodo ob 18.00 gostili RK Slovenj Gradec, pol ure kasneje pa se bo začel še obračun med RD LL Grosist Slovan in RK Trimo Trebnje. Mesto v finalu si bosta zagotovili ekipi, ki bosta prvi dosegli dve zmagi.

Med najboljše štiri ekipe državnega prvenstva so se uvrstili vsi štirje udeleženci zaključnega turnirja pokala Slovenije. Aktualni pokalni prvaki so redni del lige NLB zaključili na tretjem mestu, v skupini B končnice za prvaka pa so nato osvojili prvo mesto in si zagotovili boljše izhodišče pred polfinalom. Njihov nasprotnik bodo rokometaši Slovenj Gradca, ki so redni del končali na petem mestu. S štirimi zmagami in dvema porazoma so v skupini A končnice za prvaka prehiteli sosede iz Velenja in si že krog pred koncem zagotovili polfinalno vstopnico.

Drugi polfinalni par sestavljata Slovan in Trimo Trebnje. Aktualni državni prvaki se v boj za finale podajajo kot branilci naslova. Ponovitev lanskega polfinala se bo danes začela v Ljubljani, nadaljevala pa to soboto v Trebnjem.

Liga NLB, polfinale, prvi tekmi

Sreda, 6. maj:

Polfinale lige NLB Celje Pivovarna Laško - Slovenj Gradec /0:0/

Slovan - Trimo Trebnje /0:0/ / / izid v zmagah; igrajo na dve zmagi

