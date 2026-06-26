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Avtorji:
J. L., STA

Petek,
26. 6. 2026,
12.44

Osveženo pred

20 minut

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Celje Pivovarna Laško liga prvakov liga prvakov

Petek, 26. 6. 2026, 12.44

20 minut

Aalborg, PSG in Zagreb tekmeci Celja v rokometni ligi prvakov

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Celje Pivovarna Laško | Celjani dobili tekmece v ligi prvakov. | Foto Jan Gregorc

Celjani dobili tekmece v ligi prvakov.

Foto: Jan Gregorc

Na sedežu Evropske rokometne zveze (EHF) na Dunaju so opravili žreb skupinskega dela tekmovanja v ligi prvakov v sezoni 2026/27. Rokometaši Celja Pivovarne Laško, v minuli sezoni slovenski državni in pokalni prvaki, bodo nastopili v skupini C. V njej so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb.

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Skupino A sestavljajo madžarski Veszprem, nemški Füchse Berlin, portugalski Porto in srbski Partizan Beograd, skupino B francoski Nantes, nemški Melsungen, poljska Wisla Plock in Vardar Skopje iz Severne Makedonije.

V skupini D so portugalski Sporting Lizbona, madžarski Pick Szeged, danski GOG Gudme in švedski Kristianstad, v skupini E španska Barcelona, francoski Montpellier, romunski Dinamo Bukarešta in danski Aarhus, v skupini F pa nemški Magdeburg, poljske Kielce, norveški Kolstad in švicarski Kriens-Luzern.

Liga prvakov se je v sezoni 2026/27 s 16 razširila na 24 ekip, Slovenija pa bo imela po sezoni 2023/24 znova svojega predstavnika v najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini, ki se bo začela 9. septembra.

Po najboljši dve ekipi iz vseh šestih skupin se bodo uvrstile v glavni del tekmovanja.

Na letošnjem zaključnem turnirju v Kölnu so zmagali rokometaši Barcelone, sicer 13-kratni zmagovalci lige prvakov oziroma nekdanjega pokala državnih prvakov.

Po petkrat sta slavila nemška Gummersbach in Magdeburg, v sezoni 2003/04 pa so bili najboljši tudi rokometaši Celja Pivovarne Laško.

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