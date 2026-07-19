V soboto je popoldne del države zajelo neurje z močnim vetrom, ponekod je klestila tudi toča. Do jutra je bilo zabeleženih skupno 33 dogodkov, največ na območju regijskega centra za obveščanje Kranj, kjer so zabeležili 24 dogodkov. Na terenu je posredovalo 15 prostovoljnih in ena poklicna gasilska enota. Gasilci so iz objektov črpali meteorno vodo, prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja in odstranjevali podrta drevesa, so sporočili iz Uprave za zaščito in reševanje. Po včerajšnjem vremensko pestrem dnevu je danes pred nami še en takšen dan. Popoldne in proti večeru bodo od severa nastajale plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo okrepljen veter severnih smeri, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso).

Danes bo čez dan delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru pa bodo od severa nastajale plohe in nevihte, le v južni Sloveniji bo ponekod ostalo suho.

Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Za južni del države je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dobro jutro, danes bo delno jasno s povečano oblačnostjo. Proti večeru bodo plohe in nevihte z okrepljenim vetrom. Jutri bo sončno s kakšno ploho. pic.twitter.com/nGj5rzJ7Gr — ARSO vreme (@meteoSI) July 19, 2026

Občutno se bo ohladilo

Ponoči bo še lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, na Primorskem bo zapihala večinoma šibka burja.

Jutri bo povečini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Ob prehodu fronte se bo občutno ohladilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem do 31 stopinj Celzija, napovedujejo na Arsu.

V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh. Še nekoliko hladneje bo.