Drama na Touru: Vingegaard po hudem padcu odstopil, Pogačar ni ogrožal zmagovalca Evenepoela

Evenepoel zmagovalec etape, Pogačar mu je le sledil, Vingegaard odstopil

Cilj - Velik izmagovalec 15. etape je postal Remco Evenepoel, Tadej Pogačar ni želel napasti Belgijca v zaključku. Isaac Del Toro je osvojil tretje mesto. Glavno dejanje današnjega dne se je zgodilo 20 kilometrov pred ciljem, ko je Jonas Vingegaard grdo padel in predčasno končal z dirko.

Remco Evenepoel je zmagovalec 15. etape. Drugo mesto je osvojil vodilni v skupnem seštevku Tadej Pogačar, ki ni napadel Belgijca v samem zaključku, ampak mu je le sledil. Foto: Reuters

Rezultati 15. etape Dirke po Franciji

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek Bonifikacija 1. Remco Evenepoel Red Bull - Bora - Hansgrohe 4:23:09 10 sekund 2. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG isti čas 6 sekund 3. Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG + 0:06 4 sekunde 4. P. Seixas Decathlon CMA CGM Team + 0:58 – 5. F. Lipowitz Red Bull - Bora - Hansgrohe + 0:58 –

Skupni vrstni red na Dirki po Franciji

Mesto Kolesar Ekipa Čas/zaostanek Bonifikacija 1. Tadej Pogačar UAE Team Emirates-XRG 55:41:31 52 sekund 2. Remco Evenepoel Red Bull - Bora - Hansgrohe + 5:00 20 sekund 3. Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG + 5:58 24 sekund 4. P. Seixas Decathlon CMA CGM Team + 6:23 8 sekund 5. F. Lipowitz Red Bull - Bora - Hansgrohe + 6:48 – 6. J. Ayuso Lidl-Trek + 7:25 – 7. M. Skjelmose Lidl-Trek + 9:38 – 8. L. Martinez Bahrain Victorious + 10:28 – 9. T. Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team + 10:56 8 sekund 10. J. Jegat TotalEnergies + 19:26 –

1 km do cilja - Del Toro je skočil, Evenepoel sledi, Pogačar je šel za njima.

Zaključni vzpon današnjega dneva. Foto: A. S. O. 1,8 km do cilja - Tadej Pogačar nadaljuje z enakomernim tempom in ne želi napasti. Sledita mu Evenepoel in Del Toro.

3,4 km do cilja - Videti je, da Tadej Pogačar ne gre na vso moč. Zdaj za njim kolesar Remco Evenepoel, na tretji poziciji pa je Isaac del Toro.

4,4 km do cilja - Adam Yates je spustil, zdaj spet Tadej Pogačar narekuje tempo trojici. Sledita mu Isaac del Toro in Remco Evenepoel. Paul Seixas zaostaja 36 sekund.

5 km do cilja - Konec bega za Simmonsa. Kot brzi vlak so šli mimo kolesasrji UAE Emirates. Yates, Pogačar in Del Toro so člani te ekipe, tempo z njimi pa drži le Evenepoel iz Red Bull - BORA - hansgrohe.

5,7 km do cilja - Quinn Simmons ima le še 28 sekund prednosti. Pogačar, Del Toro in Evenepoel se mu nezadržno približujejo. Ujeli so Adama Yatesa, ki je začel narekovati hud tempo.

7 km do cilja - Tadej Pogačar, Isaac del Toro in Remco Evenepoel so le še skupaj. Simmons ima le še 1:05 prednosti.

7,5 km do cilja - Na čelo glavnine se je postavil Tadej Pogačar. Za njim je Isaac del Toro. Pripravlja teren za Mehičana, ki je bil danes prav tako na tleh ob padcu Jonasa Vingegaarda? Paul Seixas je odpadel.

9 km do cilja - Quinn Simmons (Lidl Trek) je prehitel Schmida. Na čelu glavnine so kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe.

9,5 km do cilja - Quinn Simmons je odskočil od Toma Pidcocka in lovi Maura Schmida. Glavnina zaostaja 1:54.

12 km do cilja - Mauro Schmid je začel zaključni vzpon. Pravi šok so doživeli po padcu Jonasa Vingegaarda, ki je že zaključil s Tourom. Bo Tadej Pogačar danes napadel, ali bo le sledil tempu njegovim preostalim tekmecem? Ni znano, kako se počuti moštveni kolega Isaac del Toro, ki je bil prav tako udeležen v padcu.

Tom Pidcock je začel vzpon s 30 sekundnim zaostankom, glavnina pa ima za Britancem dobri dve minuti dodatnega pribitka.

Grd padec Jonasa Vingegaarda. Dirke je zanj konec.

20 km do cilja - Jonas Vingegaard je zaključil z Dirko po Franciji, potem ko je po zdravniškem pregledu stopil v reševalni avtomobil. Klavrn konec za danskega kolesarja, ki je imel danes v načrtu napasti na zaključnem vzponu.

❌𝙅𝙊𝙉𝘼𝙎 𝙑𝙄𝙉𝙂𝙀𝙂𝘼𝘼𝙍𝘿 𝘼𝘽𝘼𝙉𝘿𝙊𝙉𝘼 𝙀𝙇 𝙏𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀 𝙁𝙍𝘼𝙉𝘾𝙄𝘼



Tras una dura caída, el danés se ha llevado inmediatamente la mano a la clavícula y se ha subido a la ambulancia con gestos de dolor. #TourRTVE19j



Esperemos que quede en lo menos posible 🤞 pic.twitter.com/TF5WXUscAr — Teledeporte (@teledeporte) July 19, 2026

20,6 km do cilja - Jonas Vingegaard je padel. Drži se za ramo. Na tleh so se znašli še drugi kolesarji Visme in UAE Emriates - med njimi tudi Isaac del Toro. Tadej Pogačar je varen.

OH GOD NO! CRASH OF VINGEGAARD AND HE LOOKS BADLY HURT. DISASTER! 💔#TDF2026 pic.twitter.com/AYc46yqagm — Mihai Simion (@faustocoppi60) July 19, 2026

21 km do cilja 31 km do cilja - Mauro Schmid je tvegal pri spustu in se je odlepil kolesarjem, ki so v begu. Tom Pidcock in druščina zaostajajo 11 sekund, medtem ko glavnina 2:36. Na čelu slednje so še naprej kolesarji Visma | Lease a Bike. Očitno bo Jonas Vingegaard danes poiskusil še enkrat z napadom. Kakšen odgovor bo ponudil tokrat Tadej Pogačar, ki je venomer premagal rivala. Povprečna hitrost znaša 44,7 km/h.

Profil 15. etape. Najbolj brutalen del sledi povsem na koncu. Foto: A. S. O. 38 km do cilja - Tom Pidcock je kot prvi prečkal gorski cilj III. kategorija. Skupina z rumeno majico ima zaostanek 2:50. Zdaj kolesarje čaka skoraj 25 km spusta, nato pa brutalen zaključek na Plateau de Solaison.

41 km do cilja - Kolesarje čaka naslednji izziv. Po spustu se bodo začeli vzpenjati na gorski cilj III. kategorije. Côte du Mont (2,1 km, 8,3 %, III. kategorija) je kratek, a strm klanec. Prednost ubežnikov pred glavnino, v kateri je 23 kolesarjev, znaša 2:48.

48 km do cilja - Američan Quin Simmons (Lidl-Trek) je osvojil gorski cilj Col de la Croisette (4,7 km - 11,2 %). Njegova prednost pred glavnino znaša 3:12. Tom Pidcock zaostaja 3 sekunde za Američanom in ga bo na spustu zagotovo kmalu ujel, saj je znan kot izjemen pri spušanju v dolino.

50 km do cilja - Quinn Simmons je napadel v ubežni skupini. Dvakrat je bil že drugi v etapi na Touru, zmage pa Američan še nima.

Vzpon na Le Salève prek Col de la Croisette Foto: A. S. O. 50,5 km do cilja - Kolesarji so še vedno na izjemno strmem vzponu. Pidcock narekuje ritem v ospredju. Sledijo mu le še Simmons, Voisard, Schmid, Costiou, Rubio in Yates. V glavnini na čelu trije kolesarji Visme, nato trije kolesarji Red Bull - BORA - hansgrohe, za njimi pa Tadej Pogačar z druščino UAE Emirates.

51,5 km do cilja - Na izjemno brutalnem delu vzpona se je skupina ubežnikov povsem razbila. Tom Pidcock je na čelu, glavnina pa zaostaja 2:40. V ozadju je ekipa Visma | Lease a Bike naredila selekcijo. Davide Piganzoli, ki je bil v veliko pomoč Jonasu že na Giru d'Italia, spet odlično opravlja svoje delo.

52,6 km do cilja - Čas je za izjemno zahteven vzpon na Col de la Croisette (4,7 km - 11,2 %). Ubežniki so ga začeli s prednostjo 2:42. Matej Mohorič in Ben Healy imata težave.

60 km do cilja - Kolesarji so opravili približno polovico od skupno 3950 višinskih metrov, najtežje pa šele prihaja. Povsem na koncu jih čaka vzpon na Plateau de Solaison.

63 km do cilja - Na čelu glavnine so kolesasrji Visma | Lease a Bike, ubežniki, ki so ujeli Vinokurova, pa imajo zdaj že 2:50 naskoka.

64 km do cilja - Med ubežniki ni sloge, saj se zavedajo, da prihaja izjemno težak klanec. Zato je prednost pred glavnino padla na 2:30. Iz skupine ubežnikov je skočil Nicolas Vinokurov (XDS Astana), ki je sicer že sprožil beg. Povprečna hitrost je kar 47,1 km/h.

67 km do cilja - Izjemno zahteven gorski cilj Col de la Croisette se nezadržno približuje. Kolesarji se trenutno rahlo vzpenjajo, po spustu pa bo sledil gorski cilj I. kategorije v dolžini 4,7 km, na katerih bo povprečna naklonina znašala kar 11,2 %.

74 km do cilja - V ospredju je tudi pet kolesarjev iz prve dvajseterice skupnega seštevka. Najvišje med njimi je Tom Pidcock, trenutno deveti z zaostankom 7:59. Ob trenutni prednosti ubežne skupine, ki znaša približno dve minuti in 48 sekund, bi Britanec virtualno napredoval na četrto mesto, med Remca Evenepoela in Paula Seixasa.

V begu so še Egan Bernal, enajsti v skupnem seštevku, Ilan Van Wilder, Yannis Voisard in Adam Yates.

82 km do cilja - 24 ubežnikov ima že 2:30 prednosti. V skupnem seštevku je najbližje rumeni majici Tom Pidcock, ki za rumeno majico Tadeja Pogačarja zaostaja 7:59.

There are now 24 riders in the leading group! They have a 2'00 lead over the peloton 💨



Ils sont désormais 24 dans le groupe de tête ! Ils comptent 2"00 d'avance sur le peloton 💨#TDF2026 pic.twitter.com/MSJ2rFedhg — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

88 km do cilja - Tadej Pogačar ima med ubežniki svojega velikega pomočnika Adama Yatesa (UAE Emirates). Jonas Vingeegaar ima iz ekipe Visma | Lease a Bike tudi enega kolesarja - Victorja Campenaertsa, ki ni hribolazec kot Yates.

90 km do cilja - Smo dobili pobeg dneva? Glavnina zaostaja 55 sekund. Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5), Egan Bernal (Netcompany Ineos), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team), Adam Yates (UAE Team Emirates-XRG), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos), Einer Rubio (Movistar Team), Raúl García Pierna (Movistar Team), Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ United), Alex Baudin (EF Education-EasyPost), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Aurélien Paret-Peintre (Decathlon CMA CGM), Alexandre Delettre (TotalEnergies), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Victor Campenaerts (Team Visma | Lease a Bike), Ewen Costiou (Groupama-FDJ United), Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Brent Van Moer (Pinarello-Q36.5), Marco Frigo (NSN Cycling Team), Nicolas Vinokurov (XDS Astana Team), Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe) in Abel Balderstone (Caja Rural-Seguros RGA).

98 km do cilja - Kar 23 kolesarjev zdaj poizkuša z begom. Med njimi sta tudi naš Matej Mohorič, ki je danes že drugič v begu, in pa Tom Pidcock - v skupnem seštevku zaostaja 7:59. Prednost pred glavnino je 23 sekund.

-105 km do cilja - Glavnina je spet skupaj. Za ekipo UAE Emirates je trenutno stanje idealno. Ekipe same lovijo ubežnike, zato njihovi kolesarji ne potrebujejo narekovati tempa v glavnini.

110 km do cilja - Težave s kolesom je imel tudi Jan Tratnik, ki je dobil rezervno kolo in zdaj lovi glavnino, za katero zaostaja debelo minuto.

121 km do cilja - Po 60 kilometrih je deset ubežnikov – Tim van Dijke (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Mauro Schmid in Michael Matthews (oba Jayco AlUla), Tobias Johannessen in Anders Skaarseth (oba Uno-X Mobility), Raul García Pierna in Nelson Oliveira (oba Movistar Team), Ion Izagirre (Cofidis) ter Xabier Mikel Azparren (Pinarello-Q36.5). Pred glavnino ima 24 sekund prednosti. Na čelu slednje so kolesarji EF Education EasyPost.

125 km do cilja - V ospredju je deseterica kolesarjev (Oliveira, Matthews, Schmid, A. Johannessen, Skaarseth, Van Dijke, Garcia Pierna, Izagirre join Arensman in Azparren), glavnina pa zaostaja vsega 10 sekund.

142 km do cilja - V begu sta Thymen Arensman (Netcompany Ineos), Xabier Mikel Azparren (Pinarello Q36.5). Glavnina zaostaja 10 sekund.

After the Côte des Rousses, 🇳🇱 Thymen Arensman and 🇪🇸 Xabier Azparren are leading the race. They’re about ten seconds ahead of the peloton!



Après la Côte des Rousses, 🇳🇱 Thymen Arensman et 🇪🇸 Xabier Azparren roulent en tête de course. Ils comptent une dizaine de secondes… pic.twitter.com/GaTufr61DB — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

147 km do cilja - Gorski cilj je dobil nosilec pikčaste majice Valentin Paret-Peintre, ki je osvojil dve točki, drugo mesto in eno točko pa je vpisal Richard Carapaz. Lastnik pikčaste majice je sicer Tadej Pogačar, vendar slovenski šampion že nosi rumeno majico za najboljšega na dirki.

147 km do cilja - Francoski čudežni deček Paul Seixas je ujel priključek z glavnino.

150 km do cilja - Paul Seixas, ki danes kolesari v beli majici najboljšega mladega kolesarja, je imel težave. Zamenjati so mu morali zadnje kolo, za glavnino pa zdaj zaostja 50 sekund. Pred tem je imel mehanske težave tudi Isaac del Toro.

Mohoričev beg se je hitro končal

152 km do cilja - Konec bega Mateja Mohoriča in preostalih somišljenikov. Glavnina jih je ujela. Verjetno lahko pričakujemo kmalu nove napade.

153 km do cilja - Kolesarji se vzpenjajo na prvi gorski cilj Côte des Rousses (6,6 km, 5,1 %, III. kategorija)

157 km do cilja - V begu je pet kolesarjev, med njimi tudi Matej Mohorič (Bahrain Victorious), ki je srečo z napadom poskusil že včeraj. Slovencu družbo delajo Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Joris Delbove in Anthony Turgis (oba TotalEnergies) ter John Degenkolb (Team Picnic PostNL).

165 km do cilja - V beg so se poskušali podati Bruno Armirail, Julius van den Berg, Olav Kooij in Kasper Asgreen. Medtem se je Isaac del Toro znašel v težavah zaradi mehanske okvare.

166 km do cilja - Leteči cilj je dobil Jasper Philipsen, ki je osvojil 25 točk. Drugi je bil Mads Pedersen z 20, tretji Max Kanter s 16, četrti Biniam Girmay s 14 in peti Jake Stewart z 12 točkami. Razlika med Pedersenom in Philipsenom v boju za zeleno majico zdaj znaša 31 točk.

💚 Intermediate sprint @WeLoveCyclingFR 💚



🇧🇪 Jasper Philipsen - 25 pts

🇩🇰 Mads Pedersen - 20 pts

🇩🇪 Max Kanter - 16 pts

🇪🇷 Biniam Girmay - 14 pts



Exactly the same result as in yesterday’s intermediate sprint! A new race is about to begin.



Exactement le même résultat qu'au… pic.twitter.com/t0mxSu6bvC — Tour de France™ (@LeTour) July 19, 2026

Tudi Pogačarja zbudila dopinška kontrolra: "Spal sem le štiri ure"

Tako kot Jonasa Vingegaarda so ponoči poklicali na dopinško kontrolo tudi Tadeja Pogačarja, ki je spal vsega štiri ure. Kaj sta povedala, si preberite v spodnjem članku.

Vingegaarda zbudili ob 2. uri zjutraj: "Ni bilo dobro"

180 km do cilja - Jonas Vingegaard je pred etapo dejal, da je imel ob 2. uri dopinško kontrolo. Kaj vse je povedal in kako je bilo, si preberite v spodnjem članku.

183 km do cilja - Kolesarji so tudi uradno začeli s 15. etapo. Čez 17 kilometrov jih čaka že leteči cilj, ampak za šprinterje nekoliko težji, saj se trasa že od začetka dviguje.

13.00 - Še 10 minut nas loči od uradnega začetka današnjega dne. Danes so na sporedu štirje gorski cilji: Côte des Rousses (6,6 km, 5,1 %, III. kategorija), Col de la Croisette (4,7 km, 11,2 %, I. kategorija), Côte du Mont (2,1 km, 8,3 %, III. kategorija) in Plateau de Solaison (11,3 km, 9 %, ekstra kategorija).

Tadej Pogačar bo kolesarsil v rumeni majici vodilnega, Paul Seixas v beli za najboljšega mladega kolesarja, Mads Pedersen v zeleni za najboljšega po točkah, Valentin Paret Peintre pa v pikčasti, čeprav ima Pogačar več točk od njega.

12.55 – Pozdravljeni, ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Po veliki sobotni zmagi Tadeja Pogačarja je danes na Dirki po Franciji čas za novo zahtevno gorsko etapo. Zlasti zaključek na Plateau de Solaison bo izjemno težak, saj kolesarje čaka 11,3 kilometra dolg vzpon s povprečnim 9-odstotnim naklonom.

Tadej Pogačar dan začenja s 4:30 prednosti pred najbližjim zasledovalcem Jonasom Vingegaardom. Tudi danes lahko pričakujemo boj med favoriti za skupno zmago. V ponedeljek nato čaka kolesarje drugi prost dan na letošnjem Touru.