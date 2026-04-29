Avtorji:
Pe. M., Š. L., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
19.47

Osveženo pred

0 minut

Sreda, 29. 4. 2026, 19.47

Liga NLB, drugi del, 6. krog

Trebanjci po drami zadali prvi poraz leta Celjanom, a se Slovanu niso izognili

Celje Pivovarna Laško : Trimo Trebnje | Trebanjci so za gol premagali Celjane, ki pa so kljub porazu zasedli prvo mesto skupine B. | Foto Filip Barbalić

Trebanjci so za gol premagali Celjane, ki pa so kljub porazu zasedli prvo mesto skupine B.

Foto: Filip Barbalić

Pred rokometaši lige NLB je še zadnji krog drugega dela.V skupini A je prvo mesto pripadlo Slovanu, ki je pred domačimi navijači s 35:25 premagal Gorenje Velenjem. Slovan v polfinalu čaka obračun s Trebanjci. Ti so v skupini po tesni končnici z 39:38 premagali Celjane in jim zadali prvi letošnji poraz. Celjani so kljub porazu zasedli prvo mesto, v polfinalu se bodo pomerili s Slovenj Gradcem.

Zadnji krog drugega dela slovenskega prvenstva je v skupini B za prvaka prinesel obračun Trima in Celja za boljše izhodišče v polfinalu. Trimo, ki je v drugi del prinesel dve točki več od Celjanov, je po porazih proti Celju in Krki padel na drugo mesto.

Pred današnjim obračunom v Trebnjem so tako pokalni prvaki Celjani, ki so doslej neporaženi v drugem delu, na gostovanje prišli z dvema točkama prednosti in bili v boljšem izhodišču. Trimo je za vnovičen prevzem prvega mesta potreboval zmago z vsaj petimi goli razlike.

Čeprav jim je vmes dobro kazalo, so ob koncu popustili in Celjani so kljub porazu končali na prvem mestu zaradi boljše razlike med doseženimi in prejetimi goli. Celjani se bodo v polfinalu merili s Slovenj Gradcem, Trebanjce čaka zmagovalec skupine A LL Grosist Slovan.

Varovanci Branka Tamšeta so pričakovano bolj napadalno odprli tekmo. V prvem polčasu so večino časa držali manjšo prednost, po 20 minutah pa so povedli s štirimi goli pri 15:11. Do konca polčasa so prednost še povišali, tri minute pred odmorom je bilo že +7 (21:14), tudi ob polčasu je bila prednost domačih spodobnih šest točk.

Toda prednost za drugi del ni bila dovolj velika, domači so nekoliko popustili, Celjani pa bolj pritisnili. Po približno 15 minutah nadaljevanja so se približali na razliko, ki jim je ustrezala, nato pa do konca dvoboja držali zaostanek enega ali dveh golov, Trebanjci več kot na tri gole niso več zbežali. Na koncu so se lahko zadovoljili le s pirovo zmago.

Pri Trebnjem je 12 golov dosegel Jaka Soršak, po šest so jih dodali Darko Cingesar, Timotej Grmšek in Marko Kotar. Pri celjski zasedbi je 15 zadetkov vpisal Aljuš Anžič, šest jih je pristavil Žiga Mlakar.

Slovan je pred začetkom izločilnih bojev zanesljivo premagal Velenjčane. Foto: Filip Barbalić

Velenjčani so že pred zadnjo tekmo ostali brez možnosti v boju za polfinale. V tem drugem delu niso našli poti do zmage, na šestih tekmah so le enkrat remizirali. Trenutno so še na tretjem mestu v skupini, kar prinaša tekmo za peto mesto, a bodo morali še počakati na razplet četrtkove tekme med Slovenj Gradcem in Škofjo Loko.

Ljubljančani so danes nemudoma prevzeli pobudo in povedli s 3:0, kar nekaj časa so Velenjčane držali na varni razdalji treh zadetkov. Ko je že kazalo, da se bodo gostje približali, so domači z nizom 4:0 pobegnili na +5 pri 11:6. Vse do polčasa so rokometaši Slovana prednost zadržali, ob odmoru so vodili za štiri gole.

V uvodu drugega polčasa so varovanci Uroša Zormana povedli s šestimi goli (21:15), po slabih desetih minutah nadaljevanja pa s sedmimi goli prednosti (23:16). Domači niso popuščali, dobrih deset minut pred koncem je bilo +10 (30:20). To je bila več kot dovolj zanesljiva prednost, da je Slovan varno pripeljal tekmo do konca. Pri Slovanu je pet golov dosegel Tadej Kljun, po štiri sta prispevala Leon Ljevar in Lovro Višček. Pri Velenju je bil z devetimi goli najbolj učinkovit Tilen Sokolič.

Slovenj Gradec, ki si je napredovanje v polfinale zagotovil krog pred koncem, bo v zadnjem krogu v četrtek na domačem parketu gostil Škofjo Loko.

V skupini B pa na tretjem mestu drugi del tekmovanja zaključila Krka iz Novega mesta, ki je za konec tesno premagala Ormož.

Liga NLB, drugi del, 6. krog

Sreda, 29. april:

Četrtek, 30. april:

Lestvice:

Za obstanek:

