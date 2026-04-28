Slovenska moška rokometna reprezentanca se bo za nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto pomerila proti Črni gori. Prva tekma bo v četrtek, 14. maja, ob 18. uri v Podgorici, 17. maja bo ob 17.00 druga tekma v Kopru. Selektor Uroš Zorman je povedal, da je njegova ekipa, v katero je za priprave dobil skoraj vse želene igralce, favorit dvoboja.

"Čaka nas težka naloga, a bomo igrali povratno tekmo doma. Seznam vabljenih na priprave reprezentance je jasen. Ni Mitje Janca, ki je na žalost spet poškodovan, kot iz istega razloga tudi ni Matica Grošlja. Ostali so ta čas zdravi in verjamem, da bo tako tudi ostalo. Imamo pa seznam petintrideseterice, iz katerega bomo jemali morebitne rezerve," je na novinarski konferenci na sedežu slovenske zveze pojasnil Zorman.

Prvo tekmo bodo Slovenci s Črnogorci igrali v dvorani Morača, tri dni pozneje bo sledil povratni obračun v koprski Bonifiki. Zorman in reprezentanti, ki se bodo zbrali v nedeljo, se nadejajo polne koprske dvorane.

"To bo za nas izjemno pomemben teden. Na SP se bodo delile tudi prve karte za olimpijske igre v Los Angelesu. Potrebna bo največja možna koncentracija in osredotočenost. Črna Gora je znan tekmec, v zadnjem obdobju smo igrali kar nekaj tekem," je dodal Zorman.

Po štirih mesecih spet s Črnogorci

Po štirih mesecih se bo njegova reprezentančna zasedba znova borila s Črnogorci. Ti so bili prvi slovenski tekmec na januarskem evropskem prvenstvu. Na razburljivi uvodni tekmi v Oslu so po učinkoviti napadalni predstavi obeh ekip z 41:40 slavili Slovenci in si tlakovali pot do drugega dela. Tam so na koncu zasedli osmo mesto.

S Črnogorci so imeli po mnenju Zormana težave na omenjenem EP. Sodi, da bodo lahko iz te tekme potegnili marsikaj, kar bo ekipi v pomoč pred kvalifikacijskima tekmama. "Dejstvo je, da smo favoriti in od tega ne bežimo," je še povedal Zorman.

Naslednje svetovno prvenstvo bo med 13. in 31. januarjem prihodnje leto v Nemčiji. Naslov bodo branili Danci, aktualni evropski in olimpijski prvaki.

Slovenija je doslej nastopila na desetih SP. Nazadnje je bila na Poljskem in Švedskem leta 2023 na desetem mestu.

Od prvega nastopa na Islandiji leta 1995 in 18. mesta je bila najvišje leta 2017 v Franciji, kjer si je s tretjim mestom priigrala doslej edino odličje. Najbližje mu je bila še leta 2013 v Španiji, ko je izgubila boj za bron s Hrvaško. Tedaj je bil v ekipi tudi sedanji selektor.

* Slovenska reprezentanca za kvalifikacijski tekmi za SP s Črno Goro (selektor Uroš Zorman):

- vratarji: Jože Baznik, Klemen Ferlin, Miljan Vujović;

- srednji zunanji: Andraž Makuc, Domen Makuc, Domen Tajnik, Miha Zarabec;

- desni zunanji: Nejc Cehte, Timotej Grmšek, Blaž Janc;

- levi zunanji: Borut Mačkovšek, Tarik Mlivić, Aleks Vlah;

- desno krilo: Tim Cokan, Domen Novak;

- levo krilo: Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić;

- krožni napadalci: Blaž Blagotinšek, Lan Grbić, Kristjan Horžen, Matic Suholežnik.

Preberite še: