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Avtor:
STA

Sreda,
1. 7. 2026,
7.39

Osveženo pred

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Natisni članek
Celje Pivovarna Laško rokomet Mattis Heiss

Sreda, 1. 7. 2026, 7.39

6 minut

Mattis Heiss iz Magdeburga v Celje

Slovenski prvak predstavil visoko okrepitev

Avtor:
STA

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Celje Pivovarna Laško | Celjani krepijo svoje vrste. | Foto Jan Gregorc

Celjani krepijo svoje vrste.

Foto: Jan Gregorc

Slovenski državni in pokalni rokometni prvak Celje Pivovarna Laško je po Makedoncu Dimitarju Uzunčevu ekipo okrepil še z enim 20-letnikom. Kot so sporočili iz kluba, je triletno pogodbo podpisal 20-letni nemško-slovenski krožni napadalec Mattis Heiss.

"Izjemno se veselim prihodnjih let in sem zelo hvaležen za zaupanje, ki sta mi ga izkazala klub in trener Klemen Luzar. Celje je največji klub v Sloveniji, z dolgo in uspešno tradicijo, hkrati pa tudi mednarodno prepoznavno in spoštovano ime. Zame je velika čast, da bom v prihodnje nosil barve in grb tega kluba. Prepričan sem, da sem tukaj našel popolno okolje za nadaljnji razvoj," je za spletno stran kluba povedal Mattis Heiss.

Kot so zapisali Celjani, 203 centimetre visoki krožni napadalec prihaja iz mladinskega pogona Magdeburga, trenutno pa skupaj s tremi Celjani pod vodstvom Tomaža Ocvirka zastopa slovenske barve na pripravah za evropsko prvenstvo do 20 let.

"Borben, nepopustljiv in izjemno zanesljiv v obrambi ter napadu. V Celje prihaja z jasnim ciljem: napredovati, pustiti pečat ter skupaj z ekipo posegati po novih uspehih doma in v Evropi," so dodali Celjani.

Rokometaši iz knežjega mesta bodo v prihodnji sezoni znova igrali v ligi prvakov, njihovi skupinski tekmeci pa so danski Aalborg, francoski PSG in hrvaški Zagreb.

Dimitar Uzunchev
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Sportal Celjani dobili prestižne tekmece v ligi prvakov
Celje Pivovarna Laško rokomet Mattis Heiss
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