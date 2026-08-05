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Avtorji:
J. L., STA

Sreda,
5. 8. 2026,
19.27

Osveženo pred

41 minut

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Lara Gut-Behrami konec kariere poškodba poškodba kolena alpsko smučanje

Sreda, 5. 8. 2026, 19.27

41 minut

Lara Gut-Behrami po hudi poškodbi končala bogato kariero

Avtorji:
J. L., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Lara Gut Behrami | Lara Gut-Behrami je po skoraj dveh desetletjih v svetovnem pokalu končala bogato športno pot. | Foto Guliverimage

Lara Gut-Behrami je po skoraj dveh desetletjih v svetovnem pokalu končala bogato športno pot.

Foto: Guliverimage

Ena najuspešnejših alpskih smučark zadnjih dveh desetletij je sprejela dokončno odločitev. Lara Gut-Behrami se po hudi poškodbi kolena, zaradi katere je izpustila celotno olimpijsko sezono, ne bo več vrnila na bele strmine. Pri 35 letih je končala kariero, v kateri je zbrala 48 zmag v svetovnem pokalu, dva velika kristalna globusa ter olimpijsko in svetovno zlato.

"Imela sem srečo in čast, da sem lahko imela tako dolgo kariero. Uresničevala sem svoje sanje na smučeh in to pot delila z izjemnimi ljudmi," je v sporočilu za javnost zapisala Gut-Behrami.

Poškodba v Copper Mountainu ji je vzela olimpijsko sezono

Švicarka si je v olimpijski sezoni 2025/26 na treningu v ameriškem Copper Mountainu strgala sprednjo križno vez. Ob tem je utrpela še poškodbo notranje stranske vezi in meniskusa levega kolena, zaradi česar je izpustila celotno sezono, tudi zimske olimpijske igre v Milanu in Cortini.

Želi ohraniti življenje brez kroničnih bolečin

"Po skoraj dvajsetih letih vrhunskega športa ter številnih padcih in poškodbah nimam kroničnih bolečin in želim, da tako tudi ostane. Zato čutim, da je napočil pravi trenutek za konec kariere," je še dodala švicarska športna junakinja, ki se je poleti leta 2018 poročila z nekdanjim švicarskim nogometnim reprezentantom Valonom Behramijem.

Lara Gut-Behrami se poslavlja kot dvakratna zmagovalka svetovnega pokala in olimpijska prvakinja. | Foto: Reuters Lara Gut-Behrami se poslavlja kot dvakratna zmagovalka svetovnega pokala in olimpijska prvakinja. Foto: Reuters

Gut-Behrami je v svetovnem pokalu prvič nastopila decembra 2007 v St. Moritzu. V karieri je zbrala 48 zmag v svetovnem pokalu, več jih je med Švicarkami dosegla le Vreni Schneider (55). Skupno je 101-krat stopila na zmagovalni oder tekem za svetovni pokal.

Olimpijska prvakinja in dvakratna svetovna prvakinja

Dvakrat je osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v svetovnem pokalu v sezonah 2015/16 in 2023/24 ter še sedem malih kristalnih globusov za zmage v posameznih disciplinah - šestkrat je bila najboljša v superveleslalomu, enkrat pa v veleslalomu.

Na olimpijskih igrah v Pekingu 2022 je osvojila zlato kolajno v superveleslalomu ter bronasto v veleslalomu, tretja je bila tudi na smukaški olimpijski preizkušnji v Sočiju 2014.

Na svetovnih prvenstvih je zbrala devet odličij, od tega dve zlatega leska. Obe kolajni je osvojila v italijanski Cortini d'Ampezzo 2021 v veleslalomu in superveleslalomu.

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